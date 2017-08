Pub

A ilha do Corvo, nos Açores, volta a ser o concelho com menos eleitores nas eleições autárquicas de 01 de outubro, e a capital, Lisboa, é o que tem mais, segundo dados da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Além do Corvo (349 eleitores), há mais três concelhos dos Açores na lista dos 20 municípios com menos eleitores - Lajes das Flores (1.313), Santa Cruz das Flores (1.890) e São Roque do Pico (3.218), de acordo com dados fornecidos pela CNE à agência Lusa.

Neste "top 20" dos concelhos com menor número de eleitores, o Alentejo, uma região tradicionalmente desertificada, é a mais representada, com nove municípios.

Barrancos, no distrito de Beja, aparece em terceiro lugar (1.356). Seguem-se Alvito, também no distrito de Beja, com 1.910 eleitores, Mourão, no distrito de Évora, com 2.243, e, no distrito de Portalegre, Arronches, com 2.607, e Monforte, com 2.672.

Na lista dos 20 concelhos com maior número de eleitores, oito municípios pertencem à Área Metropolitana de Lisboa, a começar por Lisboa (493.415 eleitores) e Sintra (311.793), e cinco são do distrito do Porto -- Vila Nova de Gaia (264.212) e Porto (214.270) estão em terceiro e quarto lugares e Matosinhos (150.947) está em oitavo.

Almada, no distrito de Setúbal (149.929 eleitores), está em novo lugar, à frente de Coimbra (127.668), em 15.º lugar.

Encerra este "top" 20 o concelho de Leiria, com 113.064 eleitores.