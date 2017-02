Pub

Autarca do Porto diz que a cidade está "num dos seus melhores momentos"

Porto, 10 fev (Lusa) - O presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, considerou hoje que a cidade eleita pela terceira vez melhor destino europeu está "num dos seus melhores momentos" e estabeleceu como meta alcançar o "tetra".

"Em primeiro lugar [o Porto] é uma cidade que, tendo tradição, é absolutamente contemporânea. É uma cidade que tem uma visão otimista, que tem uma marca, (...)é uma cidade que tem a capacidade de se recriar. Acho que estamos num dos melhores momentos da cidade do Porto. O próximo desafio é o tetra", disse Rui Moreira.

O presidente da câmara do Porto destacou o facto de os dados divulgados pela organização da iniciativa - 56% dos votos são internacionais e 44% foram registados a nível nacional - apontarem que o Porto seria vencedor mesmo só com os votos registados fora do território nacional.

"Este reconhecimento não é um reconhecimento de nós próprios. Não olhamos nós no espelho e dizemos 'espelho meu, espelho meu quem é mais belo do que eu?'. São os outros que olham para nós e dizem que o Porto, que é uma cidade com apenas 200 e tal mil habitantes, tem hoje um reconhecimento superior a Milão que é hoje a capital da moda", analisou Rui Moreira.

A cidade do Porto foi eleita, numa iniciativa do "European Best Destination" e com os votos 'online' de turistas mundiais de 174 países, melhor destino europeu, um título que já tinha alcançado em 2012 e 2014.

Viajantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Dinamarca, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Irlanda e Canadá, num total de mais de 135 mil votos, votaram o Porto no primeiro lugar nesta competição, sendo que em segundo e terceiro lugar ficaram, respetivamente, as cidades de Milão (Itália) e Gdansk (Polónia).

O presidente da Câmara do Porto falou também no "trabalho muito grande" e na "mobilização dos muitos atores da cidade", lembrando a campanha "Vote Porto" que desafiava as pessoas a "darem a cara pelo Porto" e na qual participaram instituições como a Torre dos Clérigos, o FC Porto, a Fundação de Serralves, a Casa da Música, o Teatro Nacional São João ou a Metro do Porto.

Personalidades da cidade, que assumiram o papel de embaixadores, como Pedro Abrunhosa, Miguel Araújo, Katty Xiomara, Rúben Neves, Sara Moreira e Júlio Magalhães também participaram na campanha.

"Conseguimos fazer uma campanha diferente. Não foi centrada no município. Quando é assim é porque a cidade está junta, está unida. Isto deve-nos encher de orgulho, deve-nos confortar", resumiu Rui Moreira.

Também a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) reagiu esta tarde "com satisfação" a esta distinção, congratulando, em comunicado, "todos os portuenses, os principais responsáveis pela conquista", mas também os agentes turísticos locais.

"Continuam a acreditar no potencial de crescimento deste destino e a trabalhar, de forma contínua, para que este reconhecimento internacional e a atratividade da cidade e da região sejam cada vez maiores", refere o presidente da APHORT, Rodrigo Pinto Barros.

Esta votação internacional, que decorreu desde 20 de janeiro até hoje, teve entre as 20 cidades finalistas Viena (Áustria), Berlim (Alemanha), Atenas (Grécia), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Praga (República Checa), Basileia (Suíça), Stari Grad (Croácia) e Wild Taiga (Finlândia), Sozopol (Bulgária), Roterdão e Amesterdão (Holanda), Roma (Itália), Paris e Bonifacio (França), San Sebastian e Madrid (Espanha).

No portal do "European Best Destination" lê-se que "nunca a votação foi tão consensual" e a riqueza do Porto, citada também como "Cidade Invicta", é associada a áreas como história, arquitetura, cultura e gastronomia, entre outras.

A cidade do Porto registou quase 1,5 milhões de turistas em 2016. O aeroporto Francisco Sá Carneiro ultrapassou, no último ano, a barreira dos nove milhões de passageiros, sendo expectativa para este ano, um acréscimo próximo de 20%.