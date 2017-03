Pub

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou hoje o Governo a marcar as eleições autárquicas deste ano, considerando que tal ajudará a "clarificar" as ações de índole governativa e as ações partidárias

"Devo dizer que estamos praticamente a seis meses das eleições e já era hora de o Governo, e eu desafio o Governo a marcar a data das eleições", afirmou, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde participou na inauguração da sede de campanha do candidato centrista àquela autarquia, Adolfo Mesquita Nunes.

Em declarações aos jornalistas, Assunção Cristas salientou que "seria positivo" conhecer a data em que as eleições terão lugar, até para "clarificar" quando é que o Governo atua como Governo e para "impedir que haja alguma simpatia excessiva do Governo com autarcas da sua cor política que estão em exercício".

Segundo acrescentou, há "muitos exemplos por esse país fora" da referida simpatia.

Assunção Cristas, que também é candidata à câmara de Lisboa, reiterou que "apesar de as autárquicas serem um terreno difícil para o CDS", o partido não considera que estas eleições sejam secundárias ou de menor importância estando empenhado em crescer e em obter bons resultados.

"Apesar de ser um terreno difícil para o CDS, como referi no congresso há um ano, é um terreno que queremos disputar e ir conquistando gradualmente", apontou.

Por outro lado, e quando assinala um ano à frente do partido, Assunção Cristas também referiu que este foi um ano "extraordinariamente rico e intenso de atividade do CDS em todas as áreas".

"Temos feito uma oposição muito forte e muito acutilante ao Governo das esquerdas unidas e, ao mesmo tempo, temo-nos empenhado sempre em trazer propostas construtivas nas mais diversas áreas, as últimas das quais por exemplo na área da supervisão bancária onde o Governo tardava em apresentar trabalho, apesar de o ter prometido desde a primeira hora", apontou.

Ao longo da intervenção que realizou na inauguração da sede de campanha de Adolfo Mesquita Nunes, Assunção Cristas também se mostrou confiante de que o ex-secretário de Estado do Turismo conquistará um bom resultado.

"Estou aqui para te dar toda a força e para dizer que eu acho que tu vais ser presidente da Câmara da Covilhã [e que] acho que os covilhanenses têm imensa sorte em ter uma das pessoas mais talentosas da nossa política nacional", disse, dirigindo-se diretamente ao candidato.

Nesta cerimónia foi ainda anunciado que a médica e professora universitária Assunção Vaz Patto será a cabeça de lista do CDS à Assembleia Municipal.