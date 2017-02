Pub

Votos de condenação do PCP e Bloco de Esquerda chumbaram.

Os partidos dividiram-se hoje no parlamento na condenação à administração do Presidente norte-americano Donald Trump, tendo apenas sido aprovados os votos de condenação apresentados pelo PSD, PS e CDS-PP.

O voto da bancada socialista foi aprovado com os votos do PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD, CDS-PP e PCP.

O texto do Bloco teve os votos do BE, PCP e PEV, mas foi chumbado com os votos do PSD e CDS-PP, a abstenção do PS, embora tenha votado a favor vários deputados socialistas (Helena Roseta, Alexandre Quintanilha, Paulo Trigo Pereira) e a deputada social-democrata Paula Teixeira da Cruz.

O voto do PCP foi também chumbado com os votos contra do PSD e CDS-PP, a abstenção do PS e os votos favoráveis de comunistas e bloquistas. Quatro deputados do PS, Sérgio Sousa Pinto, Vitalino Canas, Miranda Calha e António Gameiro votaram contra.

O voto do CDS-PP passou com o apoio dos deputados do PSD, dos democratas-cristãos, do PAN, os deputados socialistas Helena Roseta e Pedro Bacelar Vasconcelos, os votos contra do PCP, Bloco e PEV e a abstenção do PS.

O texto da bancada social-democrata foi aprovado pelos deputados do PSD, CDS, PAN, pelos deputados socialistas Helena Roseta e Pedro Bacelar Vasconcelos, os votos contra do PCP, BE e PEV e a abstenção da bancada do PS.

Vários deputados socialistas apresentaram declarações de voto.

PS, PSD, BE, CDS-PP e PCP apresentarem individualmente votos de condenação da políticas seguidas pelo novo Presidente dos Estados Unidos, apesar de alguns partidos serem mais veementes nas críticas a administração Trump. O deputado único do PAN (Partido Animais e Natureza), André Silva, subscreveu o voto dos bloquistas.