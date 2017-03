Pub

Explosão provocou danos no edifício onde estava instalada a caixa multibanco, num estabelecimento comercial e numa viatura

Um grupo de três pessoas provocou hoje o rebentamento de uma caixa multibanco da Caixa de Crédito Agrícola da Rua Alberto Leite, em Sesimbra, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo o Comando Territorial de Setúbal, o assalto, pelo método de explosão, ocorreu às 05:10 e provocou danos no edifício onde estava instalada a caixa multibanco, num estabelecimento comercial e numa viatura estacionada perto do local.

De acordo com a GNR, os três assaltantes fugiram do local numa viatura ligeira. A autoridade policial não revelou se os assaltantes conseguiram levar as gavetas com o dinheiro nem o montante que estaria disponível na caixa multibanco.

O caso já está sob investigação da Polícia Judiciária.