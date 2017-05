O Arsenal do Alfeite assinou há poucas semanas um contrato para construção de lanchas salva-vidas destinadas à Autoridade Marítima

Estaleiros do Alfeite estão a celebrar 78 anos de existência como empresa de construção e reparação naval.

A empresa pública Arsenal do Alfeite (AA) condecorou esta quarta-feira 71 trabalhadores com 40 ou mais anos ao seu serviço, informou fonte oficial.

A cerimónia decorreu a seguir ao almoço de convívio com que a administração e os funcionários celebraram os 78 anos de vida da empresa de construção e reparação navais, adiantou a empresa ao DN.

"O Arsenal expressa a sua gratidão a todos aqueles que, ao longo do tempo, com o seu trabalho, dedicação e empenho, contribuíram para elevar o prestígio e o bom nome do estaleiro", que está a reparar mais um navio da Armada marroquina desde o final de março (e até julho), referi a empresa em comunicado.

Note-se que o Arsenal do Alfeite vai passar a reparar os submarinos da Marinha a partir de 2018 (e futuramente de outros países), tendo funcionários a receber formação para o efeito nos estaleiros alemães de Kiel há várias semanas.

Os estaleiros do Alfeite, fundados a 3 de maio de 1939 e onde durante anos funcionou uma escola de formação própria, têm presentemente 510 funcionários.

Após uma década de interrupção no domínio da construção naval, a empresa assinou em fevereiro um contrato para o fabrico de duas lanchas salva-vidas da classe Vigilante II, que serão uma versão modernizada do primeiro modelo ali fabricado em meados dos anos 2000.