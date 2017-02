Pub

A bancada parlamentar do PSD requereu a presença da Constança Urbano de Sousa para "esclarecimentos urgentes"

O PSD quer que a ministra da Administração Interna vá à Assembleia da República explicar o caso das pistolas Glock que desapareceram da Direção Nacional da PSP. Esta tarde Constança Urbano de Sousa tinha manifestado a sua "preocupação" com o desvio das mais de 50 armas, mas remeteu possíveis modificações nos procedimentos e controlo, para depois da conclusão das investigações em curso.

Conforme o DN noticiou na edição desta sexta-feira, a suspeita de poder estar envolvida uma organização de tráfico internacional de armas começou a ser investigada, depois de terem sido apreendidas em Espanha, pelas autoridades espanholas, três dessas armas.

Considerando a "gravidade da situação", os sociais-democratas pedem "esclarecimentos urgentes" à ministra, através de um requerimento para ser ouvida na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O PSD recorda no requerimento que o ministério da Administração Interna só terá tido conhecimento da situação, depois de ter sido apreendida a um suspeito de tráfico de droga, no Porto, uma destas armas, no final do mês de janeiro.

A PSP suspendeu preventivamente e instaurou processos disciplinares aos dois agentes responsáveis pelo armeiro, onde estavam guardadas as pistolas. O Ministério Público abriu também um inquérito, cuja execução delegou na PSP.