O Tenente Coronel Vicente Pereira disse esta quinta-feira que se trata de um procedimento automático.

Um dos arguidos no caso que investiga a morte de dois instruendos do curso de Comandos, o capitão-médico Miguel Domingues, foi condecorado com a medalha de comportamento exemplar no grau Prata, que premeia "a exemplar conduta moral e disciplinar".

Uma situação confirmada à Rádio Renascença pelo porta-voz do Exército, Tenente Coronel Vicente Pereira. "De acordo com o regulamento, esta medalha é concedida a todos os militares que completem 15 anos de serviço efetiva sem qualquer pena disciplinar ou criminal até ao momento em que ela é conferida", o que não foi o caso, justificou o tenente-coronel.

Em setembro de 2016, no decorrer do 127º curso de Comandos, morreram dois militares na sequência de um golpe de calor. Uma situação que fez aumentar o número de desistências, com 27 dos 67 formandos iniciais a decidirem abandonar a formação. O 128º Curso de Comandos começa esta sexta-feira.

O processo sobre a morte dos recrutas dos comandos Hugo Abreu e Dylan Araújo Silva tem agora 18 arguidos, um deles o agora condecorado Miguel Domingues.