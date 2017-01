Pub

João Semedo, promotor da petição que hoje estará em discussão, diz que tem de haver uma votação o mais tardar em 2018

Os promotores da petição em defesa da despenalização da eutanásia que hoje será discutida - mas não votada - no plenário do Parlamento, admitem que um debate político e na sociedade, como pediu ontem o Presidente da República, se pode fazer "sem qualquer pressa ou sem qualquer aceleração artificial" mas recusam a ideia de que tudo se fique por aí - um debate sem consequência legislativa.

Falando ontem ao DN, um dos principais promotores da iniciativa, o médico (e ex-deputado e dirigente do BE) João Semedo, definiu um calendário claro: "Não vejo nenhuma razão para que não seja nesta sessão legislativa. Mas se for na próxima também não acho que isso constitua nenhum problema." Dito de outra forma: que o Parlamento delibere o mais tardar até meados de 2018 (fim da próxima sessão legislativa).

Para Semedo, o que se vai passar hoje no plenário parlamentar é "muito importante" porque "transporta a sociedade para o Parlamento". "Desejo um processo de discussão intenso mas com um prazo para terminar. Não estou disponível para que, em nome do debate, nunca se considere a problemática da eutanásia suficientemente discutida. É um truque que contesto e rejeito. Esta discussão é para iniciar e concluir com a votação dos projetos-lei, como é evidente", avisa.

No texto que deu pretexto para o debate, intitulado "Direito a morrer com dignidade", os peticionários defendem que "um Estado laico deve libertar a lei de normas alicerçadas em fundamentos confessionais" e deve, "em contrapartida, promover direitos que não obrigam ninguém" mas que "permitem escolhas pessoais razoáveis". "A Constituição da República Portuguesa - lê-se ainda - define a vida como direito inviolável, mas não como dever irrenunciável". Ou seja: "A criminalização da morte assistida no Código Penal [que pode dar até 5 anos de prisão] fere os direitos fundamentais relativos às liberdades".

O debate sobre a eutanásia tem múltiplos ângulos de abordagem e um deles é, precisamente, o constitucional, caso um dia haja um projeto-lei aprovado. Para o constitucionalista Jorge Miranda, não há dúvidas: é impossível despenalizar a prática da morte assistida, à luz da Constituição da República em vigor: "É inconstitucional. O artigo da Constituição sobre o direito à vida [artigo 24º] é taxativo: "A vida humana é inviolável"."

Dentro da classe médica, o assunto também é tudo menos pacífico. Ana Jorge, médica e ex-ministra da Saúde, afirma-se de acordo com a despenalização - "e isso significa que quem ajuda não pode ser incriminado por isso". "Todas as pessoas têm direito a morrer de forma digna e devem ser ajudados. Deve ser falado com os doentes antes da situação, para poder haver um acompanhamento, uma decisão e um apoio. Clinicamente, temos obrigação de tratar e cuidar dos doentes, retirando-lhes o maior sofrimento possível."

Opinião oposta tem outra ex-ministra socialista do PS, Maria de Belém: " É algo muito contra a cultura médica estabelecida. Num país com uma fraca literacia como o nosso, isto é muito complexo se não for muito bem explicado." Enfim: "Não se pode aproveitar uma oportunidade de uma petição para legislar imediatamente sobre isso". "Gostaria que os partidos pusessem o que pensam nos seus programas eleitorais, o que permitiria o debate na altura em que se fazem as escolhas políticas. Portanto, vamos com calma."

Também Miguel Oliveira e Silva, obstetra e ex-presidente Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, salienta que o Parlamento não tem mandato para legislar - pelo que qualquer decisão só após um referendo. Com um recado diretamente visando Belém, afirma: "Os partidos não têm o direito de votar algo que não consta do seu programa eleitoral nem foi discutido na campanha eleitoral. Não têm direito a impor uma lei destas. Não me passa pela cabeça que o Presidente da República avance com ela, se for aprovada". "Esta - acrescenta - é uma questão importantíssima e devíamos aprender com a experiência da Bélgica e da Holanda e aí há muita coisa a dizer: abusos e subnotificação. Não estou a dizer que no referendo vote contra. A minha posição depende da discussão, do debate, das opiniões que ouvir." Além do mais, o artigo 28 da Convenção de Oviedo diz que "as questões éticas importantes devem ser alvo de grande debate e consulta popular" e essa convenção "é lei em Portugal".

Quem já se está a mobilizar contra a ideia de despenalizar a morte assistida é a Igreja Católica (setores católicos já entregaram na AR uma petição de sinal contrário à que hoje será discutida). Mas isso não significa que todos pensem necessariamente o mesmo. O assunto não é fácil e disso dá conta o bispo emérito Januário Torgal Ferreira. "Custa-me, numa perspetiva racional e também de fé, quebrar o elo da vida. Para mim é assustador", disse ao DN. Mas "pode haver determinados casos em que a própria liberdade de consciência devia ser atendida e respeitada".

Quem não tem dúvidas é a ativista dos direitos dos idosos (e militante do PS) Maria do Rosário Gama: " A despenalização não vai obrigar ninguém que não queira, vai permitir que quem queira fazê-lo desde que seja de forma informada e por decisão própria."

Politicamente, os dois maiores partidos, PSD e PS apresentar-se-ão sem nenhuma posição fechada e tendo já determinado liberdade de voto para os seus deputados, quando estiverem iniciativas legislativas em cima da mesa (ainda não estão). O PSD, que hoje fará avançar para o debate Carlos Abreu Amorim, está, como o próprio disse ao DN, em processo de "formação de opinião" e promoverá dia 9 um colóquio. No PS, podendo não haver posição, a verdade é que hoje deslocará para o púlpito uma deputada subscritora da petição pró-eutanásia, Isabel Moreira. Também o PCP assume ao DN, através do deputado António Filipe, que "não tem uma posição fechada". Garantidamente, então, só se conhecem as posições do BE e do PAN (a favor e com intenção de legislar) e do CDS (contra).