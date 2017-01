António Costa quer Portugal "na crista da onda" da quarta revolução industrial

Pub

Primeiro-ministro foi a Leiria dizer que "não é possível atrair e fixar talento com uma política de baixos salários, com base na precariedade"

O Governo de António Costa escolheu Leiria para apresentar esta segunda-feira a estratégia "Indústria 4.0", considerada parte da "quarta revolução industrial".

"É a primeira [revolução] para onde Portugal não parte em posição de desvantagem. Nas outras, ou pela nossa posição geográfica ou pela carência de matérias-primas, estávamos sempre em desvantagem", disse o primeiro-ministro, quando protagonizava a sessão de encerramento de uma manhã no Instituto Politécnico de Leiria (IPL).

"Pelo contrário" - sublinhou António Costa - "esta é a primeira revolução industrial que surge num momento em que nós temos os ingredientes de base para estarmos na crista da onda: dispomos de uma boa infraestrutura tecnológica de comunicações e do que é fundamental - um conjunto de quadros altamente qualificados, universidades e politécnicos dinâmicos, e um tecido empresarial apto a receber o conhecimento".

No meio dessa revolução que assenta "no conhecimento, na inovação e na capacidade tecnológica", Costa disse que seria difícil escolher melhor local do que Leiria para aquela apresentação: "A cidade de Leiria tem algumas das qualidades fundamentais para que esta revolução seja um sucesso para o país: o IPL, que é um excelente exemplo da capacidade de investigação, formação do conhecimento e ligação ao tecido empresarial".

Porém, Costa passou ao lado da questão que ali se discute há anos - a passagem à categoria de universidade. Por outro lado, o primeiro-ministro não poupou elogios àquela que é "das regiões do país que há mais anos dispõe de um tecido empresarial dinâmico, com grande capacidade de internacionalização, e sobretudo capacidade de compreender como o conhecimento é fundamental, de absorver esse conhecimento e de o transformar em valor acrescentado".

É por isso que o primeiro-ministro colocou nos ombros de Leiria uma responsabilidade maior: "Tem de ser o grande laboratório do plano 4.0". Esse plano já foi a votos no distrito quando encabeçou a lista do PS nas legislativas de 2005 e António Costa sabe bem de que matéria é feita Leiria, cuja matriz de sucesso empresarial está bem vincada em concelhos como a Marinha Grande, a escassos quilómetros da sala onde falava.

De resto, Leiria é também a cidade natal de João Vasconcelos, o secretário de Estado da Indústria, que esta segunda-feira serviu de anfitrião aos convidados e ao ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Nesse desafio que coloca ao país - a oportunidade de as empresas poderem ter serviços e produtos de maior valor acrescentado -, Costa insistiu num ponto: "Na oportunidade de termos emprego mais qualificado, com mas conhecimento, mais bem remunerado, e mais estável".

Enquanto falava a uma plateia de empresários grandes e pequenos, entretidos a fotografá-lo com o último grito de aparelhos digitais, aproveitou para deixar o recado: "Não é possível atrair e fixar talento com uma política de baixos salários, com base na precariedade".

O primeiro-ministro orientou todo o discurso de encerramento para "um novo modelo de desenvolvimento" para o país, que "permita perceber, de uma vez por todas, que o nosso futuro está em valorizarmo-nos desde o pré-escolar, aplicando o conhecimento desde a atividade do Estado aos serviços, passando pela Agricultura e Indústria".

Costa sublinhou a importância dessa conectividade no plano Indústria 4.0: por em contacto dados e entidades de natureza diferente. Do vinho ao azeite, do têxtil aos sapatos.

60 medidas, 50 mil empresas, 20 mil trabalhadores

A estratégia para a Indústria 4.0 traduz-se num conjunto de 60 medidas de iniciativa pública e privada. "Estima-se que terão um impacto sobre mais de 50.000 empresas a operar em Portugal e, numa fase inicial, permitirão requalificar e formar em competências digitais mais de 20.000 trabalhadores", referiu o gabinete do primeiro-ministro.

No âmbito destas medidas, está previsto serem injetados na economia "até 4,5 mil milhões de euros de investimento nos próximos quatro anos. Desde a apresentação das intenções ao plano agora conhecido passaram dez meses.

"Para preparar as empresas portuguesas para a Industria 4.0, o Governo tem estado, desde abril de 2016, a trabalhar com mais de 200 entidades e empresas em grupos de trabalho para diferentes setores, agro-indústria (produção, transformação, transporte e armazenamento), Retalho (Distribuição, e-Commerce, Têxtil, Calçado, etc.), Turismo e Automóvel (Moldes, Plásticos, Maquinaria, Robótica, Electrónica, etc.)", adiantou a mesma fonte.

Os grupos em causa são compostos pelas maiores empresas dos seus setores, por PME e também por start-ups que dominam e estão a desenvolver soluções baseadas nas tecnologias características da 4ª Revolução Industrial.