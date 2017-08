Pub

Primeiro-ministro estará neste domingo numa missa em memória das vítimas dos atentados

O primeiro-ministro português, António Costa, estará neste domingo presente numa missa em honra das vítimas do atentado na Catalunha que será celebrada na basílica da Sagrada Família. A cerimónia terá início às 10.00 locais (9.00 em Lisboa). As orações pela paz serão presididas pelo arcebispo e cardeal da cidade de Barcelona, Juan José Omella, que será acompanhado pelo bispo auxiliar, Sebastià Taltavull. O serviço religioso estará aberto ao público até que esteja esgotada a lotação do recinto e será realizado em cinco línguas: catalão, castelhano, italiano, inglês e francês.

António Costa pediu ainda à Força Aérea para disponibilizar um avião Falcon para disponibilizar um avião Falcon no sentido de agilizar a trasladação das duas vítimas portuguesas. Espera-se que os corpos chegam a Portugal nesta segunda-feira.