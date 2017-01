Pub

O chefe de governo publica no Twitter mensagem sobre a sua ausência nas cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República

O primeiro-ministro, António Costa, utilizou este domingo o Twitter para comentar a sua impossibilidade de estar presente no funeral de Mário Soares.

De visita de Estado à Índia, Costa fez questão de dizer que preferia regressar para o último adeus ao fundador do Partido Socialista, mas que as obrigações do cargo que ocupa têm precedência.

António Costa reagiu ontem à morte de Mário Soares decretando três dias de luto nacional e honras de Estado para o seu funeral, que se realizará na terça-feira.

Na mesma declaração, o líder socialista anunciou logo que não poderia estar presente nas cerimónias, por se encontrar em visita de Estado à Índia.

Já este domingo, Mário Soares foi homenageado com um minuto de silêncio por milhares de pessoas presentes na conferência na qual Costa foi orador principal.

O corpo de Mário Soares está a partir de amanhã em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos, realizando-se na terça-feira o funeral, com cortejo até ao Cemitério dos Prazeres, em Lisboa. Veja o percurso no link abaixo:

António Costa marcará presença por videoconferência, mas esperam-se vários chefes de Estado e de Governo internacionais nas cerimónias. O Presidente do Brasil, Michel Temer, é um dos que já confirmaram a sua presença.

O funeral com honras de Estado vai implicar condicionamentos de trânsito na capital, que se começarão a sentir já amanhã, segunda-feira: