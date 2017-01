Pub

O primeiro-ministro, António Costa, recusou hoje antecipar-se "à discussão" sobre a decida da Taxa Social Única (TSU) afirmando que aguarda "serenamente" pela apreciação do diploma por parte do Presidente da República.

"O Governo completou a sua parte do processo legislativo", sublinhou António Costa, referindo que aguarda "serenamente" que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "decida se promulga ou não promulga" o diploma relativo à descida da TSU das empresas, prevista no acordo de concertação social que consagrou o aumento do salário mínimo nacional.

António Costa, que falava aos jornalistas na Figueira da Foz, sublinhou que não se vai antecipar "à discussão do que é que acontecerá a seguir", defendendo que deve ser respeitado "o funcionamento das instituições".

"O diploma chegará creio que ainda hoje ao senhor Presidente da República para ele o poder apreciar", disse.

O primeiro-ministro deslocou-se hoje de manhã à Figueira da Foz, para presidir à cerimónia de assinatura de dois contratos de investimento entre o Estado e o grupo de produção de pasta de papel Altri, no valor de 125 milhões de euros.