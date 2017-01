Pub

É um dos quatro candidatos a bastonário da Ordem dos Médicos. Álvaro Beleza defende a existência de médicos em lugares de gestão, melhor salário e redução de vagas nas faculdades. Como cidadão assinou o manifesto em defesa da despenalização da morte assistida

Qual o estado da Saúde e do SNS?

A Saúde está "doente" e o SNS está subfinanciado. O atual caos nas urgências é exemplo disso. Não há aposta na prevenção nem na proximidade dos cuidados e há um subfinanciamento crónico que está a asfixiar o SNS.

Que papel deve ter a ordem?

O principal foco da ordem deve ser garantir as carreiras médicas e o nível de qualidade da prestação dos cuidados de saúde. E isto vale para o Sistema Nacional de Saúde, isto é, para o setor público, privado, social e cooperativo. Comigo como bastonário a Ordem dos Médicos será a autoridade certificadora das boas práticas clínicas. Os doentes saberão que os serviços clínicos que ostentarem o "selo de qualidade" da ordem serão locais a que podem recorrer com toda a confiança.

Como garantir a sustentabilidade do SNS?

Consegue-se a sustentabilidade gerindo bem. Ou seja, colocando médicos nos lugares de topo da gestão das unidades de saúde. Estudos internacionais mostram que as unidades geridas por médicos são as que apresentam melhores resultados. Com base nesses estudos, bater-me-ei para que a tutela reconheça a importância de colocar os médicos nos lugares de decisão.

Deve limitar-se o numerus clausus no acesso às faculdades?

Sim - disso não tenho qualquer dúvida. Portugal forma médicos a mais, para depois os levar a emigrar. Não é uma boa medida económica, pois estamos a gastar recursos para formar profissionais altamente qualificados que outros países vão usar sem terem gasto dinheiro na sua formação. As próprias faculdades reconhecem que o número de alunos é excessivo.

A formação está comprometida?

A qualidade da formação começa a estar comprometida. Seja a nível pré-graduado seja pelo número excessivo de internos de especialidade. Com a saída de muitos profissionais seniores, perderam-se referências da formação, limitando as capacidades formativas.

Está a perder-se a humanização na relação médico-doente?

Infelizmente sim. A imposição absurda de limites de tempo para cada consulta, a ditadura dos indicadores e o atual sistema informático estão a desumanizar a prática clínica. O progresso da medicina passa obviamente pela informatização, mas a lógica do sistema atual impede o médico de olhar para o doente, é exclusivamente burocrática, prejudica a qualidade clínica. Uma vez eleito bastonário, tudo farei para inverter esta situação.

Como captar médicos para o SNS e para as zonas mais carenciadas?

É fácil: invertendo as políticas que levaram à atual situação. Basicamente, trata-se de dignificar a profissão médica. Isso consegue-se recuperando coisas importantes que se foram perdendo paulatinamente. Exemplificando - a liderança médica: embora sabendo que a saúde é, cada vez mais, uma atividade multidisciplinar, tem de haver uma estrutura de decisão piramidal, sendo o vértice ocupado por um médico. Remuneração condigna do trabalho médico: não posso aceitar que o trabalho médico, um dos mais exigentes e stressantes que existem, seja remunerado a preços aviltantes. O prestígio social dos médicos: houve uma campanha para denegrir a imagem do médico. É necessário reverter essa situação.

Deve voltar a exclusividade?

A existência de um regime voluntário de exclusividade justamente remunerado é, na minha opinião, um regresso que todos saudariam. A minha geração teve essa possibilidade. Eu, tal como o atual bastonário e milhares de outros colegas, fizemos a opção pela dedicação ao setor público. O sistema nacional de saúde só teria a ganhar se voltasse a haver essa possibilidade.

Qual a posição sobre a eutanásia?

Tive há uns anos um cancro e concluí, na altura, o que é que queria fazer se as coisas por acaso corressem mal. Felizmente, graças à medicina, tudo correu bem. Por isso subscrevi o manifesto em defesa da despenalização da morte assistida, não enquanto médico, mas enquanto cidadão. Ao bastonário cabe cumprir e fazer cumprir o Código Deontológico, o qual proíbe a eutanásia tal como o encarniçamento terapêutico. O país precisa de discutir a sua rede de cuidados continuados e paliativos, os apoios sociais, a figura do cuidador informal, etc. A classe médica tem de estar na liderança dessa discussão.

E sobre a ADSE?

A ADSE deu alguns passos no bom sentido. Sempre defendi que a ADSE não poderia continuar a ser financiada pelo Estado e a ter uma gestão pouco democrática. A continuar assim, tornar-se-ia inviável. Felizmente, deixou de ser um peso para o erário público e passará a ter maior transparência de gestão. Com a nova legislação, os beneficiários vão ter uma palavra a dizer, pois vão passar a poder eleger um representante para o Conselho Geral e de Supervisão. Falta, porém, um aspeto que para mim é fundamental: os médicos, enquanto prestadores dos cuidados, têm de ter uma palavra a dizer na gestão da ADSE. E tal não está previsto. Os sindicatos, os reformados, as autarquias, terão representantes - e os médicos, sem os quais não há ADSE, não estão representados? Comigo, estarão!

Perfil

Licenciou-se em Medicina na Universidade do Porto em 1987.

Foi presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Diretor do Serviço de Sangue do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

Foi fundador da JSD em 1974 e membro da comissão nacional do Partido Socialista de 1986 a 1994 e da comissão política nacional de 2011 até 2016. Esteve ao lado de António José Seguro quando este era secretário-geral do PS e foi o responsável pelo plano para a área da saúde.