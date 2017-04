Pub

Distrital de Castelo Branco classifica o processo como "surreal"

A Distrital de Castelo Branco do PSD criticou hoje a posição do Governo português acerca da construção do armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz, em Espanha, e apelida o processo de "surreal".

A Comissão Política Distrital do PSD de Castelo Branco manifestou, em comunicado, "a sua incredulidade perante a posição do Governo, através da Agência Portuguesa de Ambiente, acerca da construção do armazém de resíduos nucleares, num processo surreal que culmina na opinião manifestada pelo ministro do Ambiente, que (...) se sente mais descansado".

Portugal considerou na quinta-feira adequada e segura a construção de um armazém para resíduos na central nuclear de Almaraz, em Espanha.

O parecer consta do relatório do grupo de trabalho técnico relativo ao projeto e divulgado em conferência de imprensa, na sede da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Lisboa.

Na sexta-feira, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que está "muito mais descansado do que estava há quatro meses" sobre os eventuais riscos da construção de um armazém de resíduos nucleares na central espanhola de Almaraz.

Os sociais-democratas criticam o ministro do Ambiente e consideram que este se sente mais descansado, porque "obedeceu aos interesses económicos espanhóis".

"Não se sentem os beirões mais descansados, visto que este Governo os transformou em cobaias num processo de prolongamento de vida da Central Nuclear de Almaraz", sustenta o PSD/Castelo Branco.

Deixam ainda algumas questões direcionadas aos deputados e autarcas socialistas de Castelo Branco: "Qual a opinião dos deputados socialistas eleitos pelo círculo de Castelo Branco em todo este processo? Será que estão satisfeitos por serem, mais uma vez, os figurantes deste guião predefinido? E os autarcas socialistas (...), o que dirão desta decisão?".

A Distrital do PSD Castelo Branco diz que mantém a mesma posição que teve sobre o assunto, ou seja, a defesa do encerramento imediato da central nuclear de Almaraz.