Elvira Fortunato, cientista e professora, fala sobre a cidade de onde é natural

O que é que Almada, cidade e concelho, tem para oferecer?

Gosto muito da minha cidade e penso que tem tudo o que uma grande cidade tem para oferecer aos seus cidadãos, em termos de emprego, de cultura, lazer, etc. embora ainda exista uma grande percentagem de pessoas que trabalham fora do concelho de Almada, mas tendência tem estado a diminuir porque existem outras empresas e infraestruturas que se têm criado na margem sul.

A ciência tem sido uma componente importante na cidade? E Como é que pode e deve crescer ainda mais?

É um dos maiores polos universitários do país. Temos a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa com cerca de 8 mil alunos. Talvez por estaremos fora da capital temos uma relação extremamente boa há muito anos com o município. A Câmara Municipal de Almada apoia em várias vertentes, a nível de estudantes, de ligações a empresas, ações conjuntas desde incluir a universidade em agências do município. Há uma ligação muito grande que se quer ainda maior a relação entre a região e a universidade.

Como é que a faculdade se pode envolver mais com a população?

A faculdade recebe todo o ano visita de escolas secundárias. Há um dia por ano em que abrimos os laboratórios para os alunos fazerem experiências. Este ano foram cerca de 4 mil num dia. No caso do meu departamento iniciámos uma receção aos pais dos alunos do primeiro ano no início de período escolar para mostrar o laboratório e o que vão fazer.

Como almadense o que gostaria de ver acontecer nos próximos anos?

Gostava que pelo menos na área da investigação científica que este polo universitário que existe no campus da Caparica fosse reconhecido não só a nível nacional, mas a nível internacional. E que toda a região e o país pudesse agraciar e isso só pode ser feito envolvendo todos os atores: a universidade, autarquias, região, empresas. Todas têm de trabalhar cada vez mais em conjunto.