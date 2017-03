Ronaldo, aqui com Pepe, no aeroporto, que a partir de hoje leva o seu nome

Pub

A partir de hoje em termos comerciais aeroporto da Madeira leva o nome do jogador, mas alteração ainda não é oficial

O Aeroporto Internacional da Madeira passa a ter hoje associado o nome do futebolista Cristiano Ronaldo, numa cerimónia que conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.

A partir de hoje, em termos comerciais, o aeroporto da Madeira passa a usar o nome de Cristiano Ronaldo, mas a designação oficial -- reconhecida pela Associação Internacional de Transportes Aéreos - só estará confirmada quando estiver concluído o processo burocrático desencadeado para a alteração.

A cerimónia aproveita a presença do futebolista na ilha, no âmbito da deslocação da seleção nacional para um jogo amigável com a Suécia, que decorreu na terça-feira.

No aeroporto vão passar a estar um busto (na placa) e duas figuras luminosas com a face e o nome do futebolista (nas fachadas norte e sul), da autoria de um escultor da região. As peças vão ser descerradas durante a cerimónia.

Durante 15 dias, na zona da gare, vai estar uma exposição com 60 caricaturas de CR7 (nome pelo qual Ronaldo é também conhecido).

O aeroporto da ilha da Madeira, inaugurado a 08 de julho de 1964 e localizado na zona leste, está sobretudo implantado no concelho de Santa Cruz (aerogare, área administrativa e comercial e estacionamentos) e no município de Machico (parte da extensão da pista construída em laje sobre o mar, através de 180 pilares assentes em fundações que atingem os 70 metros de profundidade).