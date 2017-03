Pub

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas pediu parecer à ANA - Aeroportos de Portugal sobre alteração da designação do aeroporto da Madeira

O Governo tem dúvidas acerca da legitimidade de mudar o nome do aeroporto da madeira para aeroporto Cristiano Ronaldo, avança hoje o Público. De acordo com o jornal, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas pediu um parecer à ANA - Aeroportos de Portugal sobre esta alteração.

O Governo Regional da Madeira afirmou ao Público desconhecer "oficialmente polémicas". Fonte do gabinete de Miguel Albuquerque disse estranhar e considerar deselegante a questão suscitada pelo jornal. Já o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas não respondeu às questões enviadas pela publicação, optando por dizer apenas que "o Governo não foi solicitado a pronunciar-se sobre esta matéria".

No entanto, diz o Público, a ANA emitiu o parecer solicitado pelo Governo, o qual foi assinado pelo presidente da assembleia-geral, o ex-ministro e ex-deputado social-democrata José Luís Arnaut, e não coloca objeções à mudança do nome.

A alteração será efetivada a 29 deste mês, um dia depois de Cristiano Ronaldo jogar com a camisola da seleção na Madeira pela primeira vez, num jogo particular com a Suécia.

O anúncio de mudança do nome para aeroporto Cristiano Ronaldo foi feito em julho pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, aquando da inauguração do hotel Pestana CR7.