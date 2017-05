Pub

Estaria acompanhada, mas não se sabe se pelo namorado de "20 e tal anos"

Diana Paixão, jovem de 14 anos, de Famalicão, que estava desaparecida desde quarta-feira, foi encontrada esta quinta-feira em Matosinhos, acompanhada.

A rádio Cidade Hoje, que falou com a mãe, Beatriz Paixão, deu a notícia por volta das 18 horas.

"Fui contactada por uma colega minha, que trabalha em Matosinhos e me disse: 'já tenho a tua filha, tem calma que já te vou levar a tua filha'", afirmou Beatriz à referida rádio.

Ainda de acordo com Beatriz Paixão, Diana terá um namorado de "20 e tal anos", que, segundo o Jornal de Notícias, reside também em Matosinhos. "Conheceram-se no Facebook", acrescentou a mãe, que confirmou ainda que Diana estava acompanhada quando foi encontrada, mas não sabe se estava com o namorado, Bruno.

O telemóvel de Diana, que ficou em casa, até acabou por ser útil, com as autoridades a terem acesso às últimas chamadas, que eram quase todas para o jovem Bruno Silva.