As viagens, no entanto, foram pagas pelo próprio adjunto do Secretário de Estado das Comunidades

Nuno Barreto, adjunto do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, poderá ser exonerado caso se confirme que a sua estadia na China, a convite da empresa Huawei, em janeiro deste ano, custou mais de 150 euros, o valor definidos pelo Código de Conduta aprovado pelo Governo há cerca de um ano.

A notícia é avançada pelo Observador, que acrescenta que Nuno Barreto admitiu ao jornal online que esteve na China, assegurando, no entanto, que pagou as viagens e que só a estadia e as refeições ficaram a cargo da Huawei.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse ao Observador que se Nuno Barreto "tiver desrespeitado o limite" fixado pelo Código de Conduta, "estar-se-á perante um caso de violação de deveres, incompatível com a continuidade do exercício de funções".

De acordo com a mesma fonte, nem Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, nem José Luís Carneiro tinham conhecimento da viagem do adjunto do secretário de Estado das Comunidades à China.

Ao jornal Público, fonte do MNE disse que neste caso não estará em causa uma situação de conflito de interesses, visto que o ministério não tem negócios com a empresa em questão. Contudo, caso se confirme que o valor pago pela Huawei excedeu os 150 euros, a exoneração é automática.