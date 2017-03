Pub

Ministério Público poderá violar prazo dado pela PGR

A acusação a José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês, nunca estará fechada antes de meados de abril, noticiou hoje o jornal I.

Confirmando-se a notícia, isso representará que o MP irá violar o prazo dado pela procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, que estipulou que o prazo seria 17 de março, a próxima sexta-feira.

De acordo com a notícia, os investigadores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) vão precisar de mais tempo para processar os factos, depois de novos interrogatórios esta semana.

Segundo o jornal I, os arguidos serão confrontados com novos documentos apreendidos em julho de 2016 durante buscas à Portugal Telecom (PT) e a alguns dos seus administradores.

José Sócrates deverá ser ouvido esta segunda-feira, pela terceira vez. Na próxima quinta-feira deverá ser a vez de Joaquim Barroca, fundador do Grupo Lena. Esta nova ronda de inquirições deverá também incluir Ricardo Salgado.

Outra das razões que levam ao adiamento da acusação para abril foi o travão de Henrique Granadeiro ao acesso de uma conta bancária que tem na Suíça. O antigo chairman da PT tentou impedir que as autoridades helvéticas entregassem ao MP a identificação de uma sua conta bancária no banco Pictet, com sede em Genebra, onde alegadamente recebeu um total de 24 milhões de euros com origem no Grupo Espírito Santo.