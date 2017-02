Pub

A Câmara de Cascais, o Grupo Luz Saúde, a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de Maastricht vão assinar hoje um acordo para a criação do primeiro curso privado de Medicina em Portugal.

O Campus de Cascais da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa será um "projeto internacional de Medicina, único em Portugal", refere a autarquia.

Baseado no modelo de ensino (assente em Problem Based Learning) que a Universidade de Maastricht tem vindo a desenvolver há 50 anos o curso será totalmente lecionado em inglês.

"Com a instalação de mais um campus universitário no concelho, Cascais afirma-se, uma vez mais, como polo agregador de ensino, conhecimento e inovação", lê-se numa nota divulgada pela Câmara de Cascais.

A cerimónia, marcada para as 11:00, no Centro Cultural de Cascais, conta com a presença do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, do presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, da reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, do diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Maastricht, Albert J. J. A. Scherpbier, e da CEO do Grupo Luz Saúde, Isabel Vaz.