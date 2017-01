Pub

A Câmara de Penafiel está preparada para prestar todo o apoio às vítimas ou às respetivas famílias do acidente de autocarro que ocorreu em França, disse à Lusa o presidente Antonino Sousa.

"Naturalmente, a autarquia vai estar totalmente apostada em dar todo o apoio que seja necessário às vítimas e às famílias", destacou.

Quatro portugueses morreram hoje às 04:30 locais (menos uma hora em Lisboa) num acidente de autocarro numa estrada no centro de França, registando-se ainda três feridos graves e 25 ligeiros.

Os passageiros eram emigrantes e pessoas de férias que regressavam à Suíça depois de terem estado em Portugal em visita às famílias.

Entre os acidentados, segundo disse à Lusa o secretário de Estado das Comunidades, está pelo menos um casal com dois filhos do concelho de Penafiel, distrito do Porto.

O autarca de Penafiel acrescentou à Lusa não dispor ainda de informação oficial sobre a identificação, tipo e número de vítimas, apesar dos contactos que foram estabelecidos, nomeadamente com a Secretaria de Estado das Comunidades.

"Estamos, por todas as vias, a procurar informação oficial para podermos determinar o tipo de ação a desenvolver", acrescentou o presidente do Município.

Antonino Sousa disse lamentar o que aconteceu, "independentemente das consequências serem de uma forma ou de outra".

"São sempre trágicas, porque são cidadãos nossos que se dirigiam para um país estrangeiro e que tiveram esse acidente e deixam-nos naturalmente apreensivos", acrescentou.

O despiste do autocarro teve lugar esta madrugada, a 230 quilómetros de Genebra, segundo a Secretaria de Estado das Comunidades, na Estrada Nacional 79, direção Mâcon-Moulins, num troço da RCEA (Estrada Centro Europa e Atlântico), conhecida por ser uma estrada perigosa.