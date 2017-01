Pub

Os responsáveis pelo investimento externo português e indiano, Miguel Frasquilho e Shekar Viswanathan, mostram-se convictos que a visita de António Costa vai reforçar as relações económicas e os níveis de investimento entre os dois países.

Miguel Frasquilho, presidente da AICEP

Que conclusões retira para já dos seus contactos na Índia?

Tem sido muito interessante verificar que há um enorme interesse das comunidades empresariais dos dois países em estabelecerem relações e pontes e é isso mesmo o que pretendemos numa missão deste género: intensificar os laços económicos entre a Índia e Portugal que apesar de terem conhecido uma evolução positiva nos últimos anos, tem ainda um largo caminho a percorrer. A partir desta missão ao mais alto nível ficam abertas as portas para essa intensificação e só posso dizer nesta altura que pelo número de pedidos e de contactos de que já fui alvo eu e o nosso diretor em nova deli certamente vamos percorrer uma estrada muito positiva.

A Índia vai rapidamente tornar-se numa das principais economias mundiais. Trata-se também de não perder o comboio?

Exatamente. A economia indiana tem um dinamismo fortíssimo. A Índia está também com políticas de abertura ao exterior e Portugal tem de aproveitar.

Quais os principais setores que podem dinamizar a relação comercial?

Os setores mais variados, dos mais tradicionais aos mais tecnologicamente avançados, tentando também aproveitar o facto de Portugal ser a casa da WebSummit, que conseguimos ganhar no ano passado. Isso é também um cartão de visita extraordinário, e aqui em Bangalore há uma comunidade tecnológica muito importante. Entre os principais setores estão a energia, as águas, o turismo, a moda, as indústrias automóvel, aeroespacial e aeronáutica. Temos um manancial de oportunidades para intensificar as relações, e penso que vamos sair daqui com a certeza de que o caminho muito rapidamente positivo. Por exemplo, no pequeno almoço com empresários tivemos casos de empresas indianas que já estão em Portugal e puderam testemunhar muito favoravelmente a experiência que tiveram no nosso país. Esse é o melhor cartão de visita que qualquer país ou governo ou agência para o investimento pode ter: o testemunho das empresas que já estão no terreno.

Quais as principais queixas dos empresários portugueses que querem entrar na Índia?

A dimensão do mercado, o facto de ser um país que tem ainda algum protecionismo, como noutras economias, e o facto de ser um mercado que pela sua vastidão é desconhecido para os portugueses. É por isso mesmo que a AICEP está no terreno, temos o nosso escritório em Nova Deli e uma pessoa no terreno em Mumbai, que já foi um reforço no último ano. É um mercado reconhecidamente difícil, mas as perspetivas são positivas, pelas portas que se estão a abrir, e sobretudo pela procura que temos tido por parte de empresários indianos, que tem sido extraordinária. O nosso diretor em Nova Deli não tem mãos a medir, está a ser apresentado a várias dezenas de empresários indianos que têm intenções de intensificar as relações com Portugal, não só estabelecendo parcerias mas também investindo.

Shekar Viswanathan, diretor da Federação da Indústria Indiana

Qual a margem de crescimento das relações económicas entre os dois países?

O potencial de melhoria é tremendo. As trocas comerciais bilaterais valem menos de mil milhões de dólares [menos de 950 milhões de euros]]e tem de crescer dez vezes. Portugal tem Pequenas e Médias Empresas e a Índia também, mas as indianas precisam de aprender com as melhores práticas sobre gestão e sobre oportunidades de negócio, etc. O atual nível de trocas comerciais não está a prestar um bom serviço às capacidades dos gestores dos dois países. O primeiro-ministro António Costa disse algo muito importante: que Portugal está à porta de entrada da Europa. E o facto de ter uma localização estratégica e ter muito boas ligações é um incentivo para as empresas começarem a usar Portugal como uma entrada na Europa e no resto do mundo, em particular nas Américas.

O primeiro-ministro sublinhou também que Portugal pode ser também uma porta de entrada nos países de expressão portuguesa, em particular o Brasil, que, como a Índia, é uma economia grande, e a África lusófona. Essa pode também ser uma boa oportunidade para as empresas indianas?

Absolutamente, é uma muito boa oportunidade para as companhias indianas que precisam de exportar cada vez mais, e penso que elas vão deixar-se tomar pela espírito indiano de empreendedorismo de negócios e isso vai acontecer.

Quais os sectores que mais podem contribuir para a dinamização das relações económicas?

Julgo que serão as atividades ligadas às engenharias, algumas áreas ligadas às infraestruturas, energias renováveis, como a solar, e há também os setores das soft skills, como os media ou o entretenimento.