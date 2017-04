Pub

Marcelo pedira "mais crescimento e melhor distribuição da riqueza" em Portugal no discurso de comemoração do 25 de Abril

O primeiro-ministro afirmou hoje que o seu Governo trabalha todos os dias para corresponder aos desafios colocados pelo Presidente da República para que o país registe a prazo mais crescimento e possua uma melhor distribuição de riqueza.

António Costa falava aos jornalistas cerca de uma hora depois da abertura ao público dos jardins da residência oficial do primeiro-ministro, depois de ter sido questionado sobre o teor do discurso esta manhã proferido por Marcelo Rebelo de Sousa na Assembleia da República, em que pediu "mais crescimento e melhor distribuição da riqueza" em Portugal.

O primeiro-ministro respondeu imediatamente: "Todos os dias trabalhamos para isso".

Já quando foi interrogado sobre o teor global da intervenção do chefe de Estado na sessão comemorativa do 43.º aniversário do 25 de Abril no parlamento, António Costa advertiu que "o Governo não dá notas aos Presidentes da República", mas "ouve com atenção e medita".

"Acho que a relação com o Presidente da República tem sido sempre muito franca e leal das duas partes. Entendemos essas palavras como um grande estímulo. Considero que foi de grande otimismo relativamente à experiência destes 43 anos de democracia e à energia que todos temos de colocar para que os próximos 43 anos sejam ainda melhores", sustentou o primeiro-ministro.

Ainda sobre a questão do crescimento económico, o líder do executivo defendeu que as metas que o Governo fixou são as metas que se encaminham para aquilo que é necessário conseguir: "retomar uma trajetória de convergência com a União Europeia" e voltar ao ritmo de crescimento registado até ao início deste século.

"Desde 2000 até agora, a média de crescimento foi de 0,2% ao ano, porque a economia portuguesa tem levado tempo a adaptar-se ao euro, à globalização e ao alargamento a leste. Temos de nos centrar numa visão de médio prazo, investindo em áreas essenciais para que haja um crescimento sustentado: qualificação dos cidadãos e inovação tecnológica das empresas", apontou.

Tendo ao seu lado o dirigente histórico socialista e ex-candidato presidencial Manuel Alegre, assim como o presidente do PS, Carlos César, o primeiro-ministro defendeu "uma democracia de portas abertas todos os dias".

"No ano passado, neste mesmo local, com o presidente da Câmara de Lisboa [Fernando Medina], anunciámos que todos os domingos estes jardins de São Bento estariam abertos ao público - e passaram a estar. Este dia 25 de Abril é um dia especial de festa", declarou.

O socialista referiu que o programa das celebrações inclui, entre outros, a espetáculos de Jorge Palma e das crianças do Cant'art, e a inauguração de uma escultura de Vhils.