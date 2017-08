Pub

171 escolas públicas vão ter maior autonomia curricular no próximo letivo. Há ainda 61 escolas privadas e quatro estrangeiras

A partir de setembro, 230 escolas vão participar no projeto-piloto de flexibilidade curricular proposto pelo Ministério da Educação, tendo maior autonomia sobre o que ensinar e como o fazer. Estão incluídas na lista 171 escolas públicas, ou seja 21% da rede de ensino público, 61 escolas privadas e quatro das sete escolas portuguesas no estrangeiro, segundo o Público.

A lista das escolas deverá ser publicada nos próximos dias, segundo o Público, mas já se sabe que o projeto será aplicado ao primeiro ano de cada ciclo escolar, ou seja, ao 1º, 5º 7º 10º ano. Cabe às escolas decidir o número de turmas de cada ano que participa no projeto.

O Ministério da Educação afirmou no passado que pretende uma flexibilização curricular, dando autonomia em 25% do currículo às escolas e permitindo um cruzamento de disciplinas e aprofundamento de trabalho experimental.

As escolas poderão escolher como gerir 25% do tempo, podendo, por exemplo, alternar aulas tradicionais com semanas de trabalhos multidisciplinares sobre um tema, como a "crise dos refugiados" ou a "europa". Este tipo de modelo é aplicado na Finlândia.

Os estabelecimentos de ensino incluídos no projeto terão apenas obrigação de incluir na currículo duas novas áreas: cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação e Comunicação. As escolas terão a opção de transformar disciplinas anuais em semestrais.

Os alunos do 10º terão ainda a possibilidade de trocar uma disciplina do seu curso por uma de um curso diferente.

O Ministério da Educação apresentou no início do ano um documento que traça um perfil do que se pretende que seja o aluno português que conclui os 12 anos de escolaridade obrigatória e este projeto é "peça de um puzzle maior".

O "Perfil do Aluno para o Século XXI", coordenado e apresentado pelo antigo ministro da Educação, Guilherme d'Oliveira Martins, centra-se numa base humanista, colocando como fundamental a pessoa e a dignidade humana.

Um dos princípios básicos elencados é "educar ensinando com coerência e flexibilidade": "é através da gestão flexível do currículo, do trabalho conjunto dos professores sobre o currículo (...) que é possível explorar temas diferenciados, trazer a realidade para o centro das aprendizagens visadas".

A inclusão é tida também como essencial e os alunos devem entender que a exclusão é incompatível com o conceito de democracia e de equidade, segundo a Lusa.

Outros dos princípios são o contributo para o desenvolvimento sustentável, agira com adaptabilidade e ousadia e valorizar o saber. No fundo, os alunos devem sair da escolaridade obrigatória com a capacidade e o conhecimento que lhes permita aprender ao longo de toda a vida.