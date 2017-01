Pub

Portugal faz parte dos países que estão no roteiro da Comission for Internacional Justice and Accountability (CIJA) que recolheu milhares de provas dos crimes de guerra, genocídio e contra a humanidade cometidos pelos jihadistas europeus. A CIJA está a trabalhar com a União Europeia (UE) para apoiar os estados membros a julgar e a condenar os seus jihadistas que regressem aos países. Portugal só tem seis inquéritos abertos relacionados com jihadistas nacionais - o grupo de Sintra - mas autoridades do nosso país já foram informadas pela UE sobre o possível apoio da CIJA. A porta-voz da ONG, Nerma Jelacic, falou em exclusivo ao DN.

ma das recentes propostas das autoridades antiterroristas da UE é que os Estados-Membros se mobilizem para apoiar a recolha de provas nos teatros de guerra (Síria e Iraque) que possam ser utilizados nos julgamentos de suspeitos de terrorismo. A CIJA está a trabalhar com a UE para este objetivo. Como é que fazem esse trabalho, onde e que resultados já alcançaram?

A CIJA está a operar na Síria desde 2011 e no Iraque desde a surgimento do Estado Islâmico em 2014. Temos cerca de 150 pessoas na equipa, a maioria dos quais sírios e iraquianos, investigadores e analistas na periferia desses países. A CIJA foi criada para preencher a lacuna deixada pela falta de envolvimento de instituições internacionais, que normalmente investigam e recolhem provas de violações graves do Direito Internacional Penal e do Direito Humanitário. Infelizmente as atrocidades que temos testemunhado não levaram a comunidade internacional a chegar a um acordo sobre a melhor forma de investigar esses crimes. A CIJA tem décadas de experiência, investigadores internacionais, analistas e advogados, alguns sírios e iraquianos, que estão no terreno a recolher provas cruciais antes que sejam destruídas. Temos constituído já um banco de dados de provas sem precedentes relativas ao regime sírio, bem como aos crimes do Estado islâmico no Iraque. Estão concluídos meia dúzia de casos, identificados mais de cinquenta autores de topo e de alto nível das hierarquias, temos mais de 700.000 páginas de documentação segura e processada e milhares de entrevistas realizadas. As nossas provas já estão a ser utilizadas por autoridades nacionais em Estados da Europa Ocidental e da América do Norte.

O número de condenações de jihadistas retornados tem sido relativamente baixo e foi mencionada a possibilidade de julgamento por crimes de guerra e genocídio. Como poderia essa acusação ser sustentada?

Há muitos países europeus com códigos penais que lhes permitem ouvir casos relacionados com a Síria e o Iraque no âmbito do chamado princípio universal do direito penal. Isto significa que os tribunais europeus podem julgar os casos de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, mesmo que tais crimes tenham sido cometidos no território da Síria ou do Iraque. Só têm que ter detido esse suspeito no seu território ou ter uma vítima com a sua nacionalidade. Além disso, os serviços de imigração estão a encontrar um número crescente de suspeitos potenciais infiltrados no fluxo de refugiados. As acusações nos tribunais europeus são, agora, a única opção para a justiça no imediato a curto prazo, até haver acordo da comunidade internacional sobre a melhor condenar os responsáveis pelos crimes que temos visto em Síria e Iraque.

As vossas provas podem ser utilizadas pelos tribunais normais dos países ou apenas por tribunais especiais?

Podem e foram utilizadas pelas autoridades judiciais e outras autoridades em toda a Europa. A capacidade e a habilitações únicas da Comissão para operar de forma eficaz e em conformidade com as normas internacionais em meio de conflito de alta intensidade, tem sido reconhecida por mais de uma dúzia de Estados europeus e norte-americanos. Só no ano passado respondemos aos pedidos de assistência sobre mais de 400 suspeitos.

Como os diferentes países reagiram a esta possibilidade? Portugal também foi contactado?

Devido à sensibilidade do nosso trabalho, bem como os casos em que esses países estão a trabalhar, não podemos revelar especificamente os países cujas investigações estamos a apoiar.

Que experiências teve a CIJA noutros cenários idênticos?

A CIJA é a primeira organização deste género, tendo sido capaz de colmatar uma lacuna evidente no setor da justiça internacional cujos objetivos continuam a ser dificultados por desacordos políticos. O nosso mandato, metodologia e objetivos são formados por décadas de experiência que nossos altos funcionários têm acumulado, através do seu trabalho em tribunais e tribunais internacionais, incluindo os da antiga Jugoslávia, Ruanda, Camboja e Líbano. O sucesso do modelo da CIJA na Síria e no Iraque pode ser facilmente aplicado em zonas de conflito onde o Tribunal Penal Internacional ou outras instituições judiciais não são capazes de exercer os seus mandatos evitando que a impunidade vença.