"O Benfica vai à frente. Estatisticamente e historicamente, quem vai à frente na primeira volta, vence", lembra Bagão Félix

Não vamos fechar esta entrevista com uma discussão religiosa, mas - desculpando-me a heresia - vamos andar lá perto. Faço eu a pergunta, porque sou portista: está com receio do que possa fazer o Futebol Clube do Porto na segunda volta do campeonato e acabe por roubar o tetra ao Benfica?

Não, eu estou é com convicção, confiança...

Confiança que o Benfica tenha armas para se manter assim?

O Benfica vai à frente. Estatisticamente e historicamente, quem vai à frente na primeira volta, vence. O Porto é um adversário difícil, mas o Benfica tem mais jogos e, isso, acho que é positivo. Quanto mais jogos se tem mais ânimo há para continuar. Esta coisa de que "agora foi-se eliminado da taça A, B ou C, é melhor", não é, é pior. Eliminado é sempre pior. Jogar duas vezes por semana é melhor.

O Benfica e o Porto já foram campeões a ir longe nas competições europeias.

Claro. E foi assim, já com o Porto, exatamente. Portanto, eu tenho esperança de que, ao fim de 60 anos de consciência benfiquista - porque eu tenho 68, portanto, admitindo que aos 8 anos já tinha consciência benfiquista completamente formada -, pela primeira vez, vá ver o Benfica tetracampeão, quando o vi muitas vezes seguidas tricampeão, intervalado com o Sporting.

Não lhe desejo boa sorte, para essa matéria...

Eu compreendo. Eu compreendo.

...mas o que tiver de ser, será. [Risos].