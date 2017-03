Pub

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva não tem dúvidas que "seria um erro caminhar a duas velocidades na Europa". Mas mostra-se otimista

Numa longa entrevista que concedeu ao Diário de Notícia na edição de aniversário, fazendo uma antevisão para 2017, apontava a governação da Zona Euro como uma das áreas a merecer maior atenção por parte da diplomacia portuguesa. Passaram-se três meses. O que lhe pergunto é se sente que há avanços ou - até porque falava nisso também - perguntava se poderia, esta zona, sofrer mais elementos de perturbação? Quando olhamos para as declarações do presidente do Eurogrupo, outra vez, mas quando olhamos para esse...

Sim, mas não vamos dar importância a coisas que não a têm.

Mas sente que estamos a avançar ou que estamos na mesma?

Do ponto de vista político-diplomático, sem dúvida que estamos a avançar. Exemplos: a cimeira dos países do Sul, dos sete países da Europa do Sul que, como sabem, tem três das maiores economias europeias - a Itália, a Espanha e a França -, aprovou, na declaração de Lisboa, uma referência expressa à necessidade de completar a união económica e monetária; o Livro Branco proposto pelo presidente Juncker sustenta, na parte introdutória, a necessidade de completar a união económica e monetária e apresenta vários cenários que a permitem completar; a declaração de Roma terá uma referência expressa a esse ponto, como já teve o comunicado do Conselho Europeu do princípio de março. E, portanto, cresce a consciência de que nós precisamos de completar a união económica e monetária, que basicamente significa o seguro europeu de depósitos, e precisamos também de reformar na arquitetura da zona monetária, de forma a que a moeda única seja um instrumento de convergência económica...

Coisa que não tem sido.

...e não um fator de divergência. Para isso, do nosso ponto de vista, há uma discussão que tem sido feita e resulta, dessa discussão, que é possível tomar com a brevidade medidas que hoje são relativamente consensuais e que são aceitáveis por nós todos, de Portugal, da França, à Alemanha ou à Áustria. Entre essas medidas contam-se a transformação do mecanismo europeu de estabilidade num verdadeiro Fundo Monetário Europeu. Isto é, passamos a ter nós um instrumento para ser um emprestador de último recurso, libertando o Banco Central Europeu de funções que o Banco Central hoje cumpre mas que não estão na pureza da sua missão. E, por outro lado, é também muito importante dotar a União Europeia e, em particular, a Zona Euro de uma capacidade orçamental própria. Aliás, julgo que toda a gente compreende que uma entidade cujo orçamento vale menos de 1% do seu produto...

Mas essa discussão faz-se há muitos anos. Acredita que ela vai avançar agora mais rapidamente, depois de se ter andado este tempo todo a pedalar em falso?

Acredito que sim e acredito que o fará em função, até, de decisões muito importantes que o eleitorado europeu vai tomar e já está a tomar este ano. Há várias eleições nacionais na Europa que pontuam este ano, que, digamos assim, começou no mês de março, com as eleições na Holanda, e só terminará...

E começou bem, do ponto de vista do projeto europeu, apesar de tudo.

Do meu ponto de vista sim.

Menos mal do que se estava a esperar. A extrema-direita cresceu na mesma, não é?

Não. Baixou a votação.

Tem mais deputados...

Tem mais deputados, mas baixou a votação. E 81% dos holandeses deslocaram-se às urnas e só 13% votaram na extrema-direita. Se isto não é um resultado encorajador, não vejo...

Sim, com a expectativa que havia...

Agora, neste ano eleitoral, que, como eu digo, começou este mês de março, na Holanda, e só terminará no próximo mês de fevereiro, em Itália - havendo no meio a eleição presidencial francesa e a eleição alemã -, este ano eleitoral será, evidentemente, decisivo também do ritmo e da direção do projeto europeu. Mas eu confio que os resultados reforcem o ritmo e reforcem a direção no sentido de aprofundamento do projeto europeu, resolvendo alguns dos problemas que estão para resolver na Europa, designadamente, no domínio económico e monetário.

Há uma data redonda que, aliás, está a ser assinalada neste momento - o Tratado de Roma estar a fazer 60 anos. Recentemente, o presidente da Comissão Europeia apresentou também cinco cenários para o futuro da Europa, não se comprometendo, apesar de tudo, com nenhum. É outra das fatalidades deste projeto comum termos de, eventualmente, caminhar a duas velocidades ou acha possível que possa haver entendimento europeu sobre um desses cenários?

Não, seria um erro caminhar a duas velocidades na Europa. Dos cinco cenários apresentados há um que podemos arredar já, que é, basicamente, um cenário de retrocesso. É o cenário dois, é o cenário no qual se propõe que abandonemos a ideia da União Europeia como tal e regressemos um pouco a antes de Maastricht, a uma ideia apenas de mercado único, retirando o de Maastricht. Depois há um primeiro cenário que é, basicamente, continuar como até agora. Portanto, um cenário de avanços incrementais, respondendo aos problemas com que nos vamos defrontando. Esse cenário funciona, um bocadinho, como cenário por defeito: se não conseguirmos mais nada, certamente faremos isso. Mas é um cenário muito pouco ambicioso e, portanto, também devemos afastá-lo. E depois há três cenários. Há um cenário que eu tenho dito, do ponto de vista português, que é um cenário em que nós estaremos totalmente confortáveis, que é avançarmos todos, ao mesmo tempo, na integração europeia. Mas reconheço que vários países europeus não o querem. Há vários países que não fazem parte da Zona Euro e continuam a dizer que não querem fazer parte, há países que não fazem parte de Schengen e continuam a dizer que não querem fazer parte e até países, do Leste Europeu, designadamente, que gostariam de reduzir aquilo a que eles chamam a parte ou a parcela de soberania nacional que partilham ao nível europeu. E, portanto, reconheço que pode haver necessidade de ou avançarmos alguns mais do que os outros em certas direções; ou avançarmos mais em certas áreas, avançando menos noutras. E, portanto, julgo que a combinação final será uma combinação entre estes três cenários.

Mas isso é uma Europa a duas velocidades...

Não, a várias velocidades.

Portugal quer estar no pelotão da frente, mas não deixa de ser uma Europa que não caminha toda junta.

É uma Europa que tem uma unidade, e por isso é que é uma união europeia, mas não me repugnaria que alguns países se mantivessem numa posição de maior distanciamento face à integração europeia, como já estão hoje, e os outros não ficassem amarrados pela posição dos primeiros, [que] pudessem avançar. O que é importante aqui é termos consciência, todos, do que são as linhas vermelhas. E, portanto, a nossa linha vermelha para um cenário de maior integração é: mas tem de ser com maior democraticidade, não pode ser só a União Europeia da eurocracia ou da euroburocracia; no caso de avançarmos em alguns domínios mais do que noutros, nós não podemos menos nos domínios económico e social e do emprego; e, no cenário de avançarmos a várias velocidades, em primeiro lugar não pode haver velocidades diferentes no interior da Zona Euro, em segundo lugar, tem de ser por escolha dos países e não por exclusão de certos países. A partir daí, como veem, não é difícil chegar a uma base de entendimento.

Enfim a pergunta que eu lhe gostaria de colocar a seguir pode revelar até algumas dificuldades a esse nível, mas... olhando só para o caso português, e tendo em conta que este governo é suportado por partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP, pergunto-lhe se será possível alcançar algum tipo de entendimento sobre esta matéria, em sua opinião?

Entendimento do ponto de vista interno?

Do ponto de vista interno, tendo em conta estes três...

Sim. A política europeia é uma das políticas em Portugal que goza de maior consenso parlamentar.

Exceção feita aos dois partidos que, neste momento, acabam por suportar a solução de governo que Portugal tem.

Mas isso não constitui problema. Nunca constitui, nem constituirá. Porque desde o início que ficou claro que a área da política externa, a área da política europeia e outras áreas - como, por exemplo, a área da política da defesa -, não estava coberta no acordo parlamentar em que se baseia a maioria que apoia o governo. Portanto, isso está claro para todos, desde a primeira hora.

É uma espécie de governo a duas velocidades, tal como na Europa...

Não, não é. O que os partidos que subescreveram esse acordo entenderam é que era muito importante, muito mais importante do que as suas divergências, era o enorme passo de convergência que havia entre eles - designadamente na política económica, na política social, na política de rendimentos, na política de reposição da normalidade constitucional... Isto é, em virar a página de austeridade, acabar com a mentalidade (que já não sei quem disse, mas com graça) de continuar a troika nas nossas cabeças, mesmo quando a troika já se foi embora e, em vez disso, ter uma política ao mesmo tempo de crescimento económico e também de consolidação orçamental. Essa é a base de entendimento.