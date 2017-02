Pub

Entrevista DN TSF

Regressando às relações com os diversos grupos parlamentares e às críticas de que tem sido alvo, nomeadamente do PSD e do CDS. Vê isso, no fundo, como uma inevitabilidade deste novo cenário político e desta solução governativa que foi encontrada pela esquerda?

Bem, há uma parte que era relativamente inevitável. No Parlamento, numa primeira fase, o grupo parlamentar do PSD achava que, pelo facto de ter uma maioria relativa, ou seja, ter mais deputados do que o PS, tinha o direito de ter o presidente da Assembleia da República. Esquecendo-se de uma coisa muito simples: é que, para se ser eleito presidente da Assembleia da República, é preciso ter uma maioria dos deputados. E, portanto, houve ali uma fase de grande tensão, porque o primeiro resultado da nova maioria foi a minha eleição. Depois as coisas acalmaram e agora, com esta questão da Caixa, voltou a haver um ambiente de uma certa tensão. Mas eu estou convencido de que as coisas regressarão, a curto prazo, à normalidade.

Consegue identificar diferenças fundamentais na vida do Parlamento, na qualidade do debate político, entre esta e outras legislaturas?

Bom, há uma parte que é igual: a oposição atacar o governo [risos] e os partidos que apoiam o governo sustentarem politicamente o governo. Isso parece-me que é normal em todas as legislaturas. Agora, houve vários momentos no último ano, em que foi possível o Parlamento ter consensos políticos em coisas muito mais importantes do que os e-mails ou os sms. Estou a lembrar-me do facto de haver uma posição conjunta do Parlamento contra as sanções a Portugal e que, como se verificou agora pelos resultados, as sanções seriam uma estupidez - é o mínimo que se pode dizer, pelos resultados económicos e financeiros de 2016; e essas sanções eram relativas a 2015, ainda por cima. Depois, sobre a questão do apoio a António Guterres para secretário-geral da ONU, em que todos os partidos se manifestaram e apoiaram firmemente, nas suas influências internacionais, essa eleição. No que diz respeito a uma das questões fundamentais da política europeia e que divide os partidos na generalidade da Europa, que é a questão da imigração e dos refugiados, há uma posição muito firme e antixenófoba do Parlamento português; em questões, como a luta contra o terrorismo. Portanto, no fundo, nas questões essenciais e que hoje atravessam este mundo em que vivemos, nalguns casos com muitas preocupações para nós, o Parlamento português esteve fundamentalmente unido.

O PS está, em algumas sondagens, em terreno de maioria absoluta. Acredita que, quer o partido quer António Costa, vão conseguir resistir à tentação de provocar uma crise política e eleições antecipadas?

Eu tenho a certeza. Daquilo que eu conheço, penso que é de tal maneira importante o momento que o país vive - por ser uma demonstração de que é possível uma mudança com uma maioria com políticas diferentes (não estou a dizer se são melhores se são piores, estou a dizer que são diferentes) -, em que há tanto em jogo do ponto de vista da Europa e daquilo que se pode passar este ano na Europa - da relação com os Estados Unidos, da relação global -, que seria um absurdo que, por haver 50% ou 60% (já estou a dizer por absurdo) do PS nas sondagens, houvesse uma crise política para se fazer eleições. Aliás, acho que, se isso fosse feito, o Partido Socialista seria penalizado pelos eleitores.

Preocupa-o a qualidade do debate político em Portugal?

Sim, preocupa. Eu faço o possível por tentar conseguir que o ambiente seja o melhor possível. Agora, eu estou na atividade e na intervenção política há muitos, muitos anos e, portanto, também compreendo que haja necessidade, em determinados momentos, de mostrar as diferenças, as divergências. Aliás, se olharmos para trás e lermos alguns diários da Assembleia da República dos anos 1980, dos anos 1990, verificamos que houve coisas bastante mais tensas e graves do que agora.

Mas há uma perda de qualidade no Parlamento. Há alguma perda de capacidade de sedução da política para atrair os melhores. Creio que poderá concordar com esta frase. O que é que se pode fazer para evitar este caminho?

Bom, a democracia tem estado, digamos, a envelhecer também com o envelhecimento do 25 de Abril. Já foi há 43 anos e, nessa altura, o Parlamento era constituído por pessoas bastante mais jovens, em média de idades; pessoas mais qualificadas e os melhores de cada partido que queriam apresentar as suas soluções, as suas alternativas para o país. Não quer dizer que, nessa altura, não houvesse também debates até com insultos fortes, tanto na primeira Assembleia da República como na própria Constituinte, em que houve momentos bastante tensos. Mas a democracia não se pode deixar envelhecer com o tempo e, portanto, tem de haver um combate a esse envelhecimento. E aquilo que, no Parlamento, se pode fazer é dar cada vez mais transparência e mais relacionamento com o eleitorado e com a população nos trabalhos parlamentares. Por exemplo, nós temos uma coisa que muitos países não têm, que é a televisão do Parlamento a dar em direto, não apenas os plenários, mas também as comissões.

E mesmo a livre circulação dos jornalistas dentro do Parlamento. Não é comum...

A livre circulação dos jornalistas - não é como noutros países, em que são colocados num gueto; a possibilidade que neste momento existe de se desenvolverem plataformas digitais para que a relação entre as pessoas que estão envolvidas em petições ou que querem fazer perguntas ao Parlamento ou que estejam no Facebook seja muito maior. E o Parlamento Digital é um grande objetivo que nós temos.

António Guterres disse em entrevista ao DN que Portugal é um país onde o populismo não dá votos. É isso que explica a ausência de radicalismos ou estamos apenas com algum atraso em relação a tendências claras noutros pontos do globo?

Não, eu acho que há populismo em Portugal, embora não tenha expressão partidária; e que há racismo em Portugal, embora não tenha expressão política; que há xenofobia em Portugal, embora não tenha expressão organizada, felizmente. Agora, aquilo que eu penso é que em Portugal foi possível fazer uma coisa absolutamente extraordinária, em 1975-76, que foi integrar na sociedade portuguesa aqueles portugueses que tiveram de vir de Angola ou de Moçambique e que parecia que, naquela altura, eram uma bomba-relógio que poderia explodir politicamente...

E considerada um exemplo, a nível mundial, essa integração.

... E no entanto todos eles, por virtude deles e também por apoio do Estado português, foram inseridos, aliás, com uma dinâmica económica e de investimento fortíssima, em várias regiões do país em que continuam a ser hoje aqueles que potenciam a riqueza e o desenvolvimento. Portanto eu não tenho a ideia de que os portugueses sejam tão diferentes dos outros, que aqui não aconteçam coisas muito graves que se passam noutros países. Agora, também há uma coisa que aqui é fundamental: é que nós tivemos 48 anos de ditadura de extrema-direita e os portugueses ainda têm uma vacina contra a extrema-direita.

Como é que tem visto estas primeiras semanas de administração Trump, nos Estados Unidos?

Com grande preocupação, embora verificando que o sistema americano continua a funcionar. O sistema de checks & balances e de contrapoderes funciona e alguns daqueles decretos que foram assinados pelo presidente Trump logo no primeiro dia, com grande propaganda televisiva, não estão em vigor porque os tribunais os consideraram pura e simplesmente inconstitucionais, ilegais. A pouco e pouco, eu julgo que as coisas vão acabar por se acomodar, porque há demasiadas forças históricas e geográficas e geopolíticas que obrigam a que se vá num sentido. Não teria muita lógica, hoje em dia, ter a administração americana com uma aliança privilegiada com o Sr. Putin contra a União Europeia. E portanto, mesmo que isso tenha algum dia passado pela cabeça do presidente Trump, não julgo que isso tenha qualquer viabilidade.