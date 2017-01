Pub

Não importa o caso concreto porque há outros idênticos. É admissível para si, aceitável, que uma pessoa que foi detida há mais de dois anos, esteve presa preventivamente quase um ano, continue à espera de que lhe façam uma acusação?

A pergunta que me faz tem que ver com um processo em concreto, com um caso em concreto, que sabe que eu não devo comentar [risos].

Pergunto-lhe se é possível esperar tanto tempo por uma acusação. Não é caso único, há muitos casos desses em Portugal.

Não é desejável. Eu diria que não é desejável que assim aconteça. O que lhe posso dizer é que é desejável que a justiça se cumpra com a máxima celeridade, mas que há dois princípios constitucionais que se harmonizam e que, aliás, são princípios que decorrem de convenções internacionais, que têm que ver, por um lado, com a celeridade mas também, por outro lado, com as chamadas garantias do processo equitativo, que têm que ver com as condições de acusação e da defesa e que pressupõem que haja prazos - e prazos aceitáveis - para os direitos da acusação e da defesa serem exercidos.

Na sua agenda, enquanto ministra, tem anotada alguma alteração ao Código do Processo Penal para esta legislatura que implique estabelecer prazos concretos para as investigações?

Os prazos são, de facto, meramente indicativos. São esses prazos que existem e não tenho a intenção de criar prazos perentórios. Aquilo que tenho a intenção é de criar todos os meios para que as investigações se façam dentro dos prazos, que são prazos meramente indicativos, mas que devem ser prazos que têm de ser obedecidos o mais possível e cumpridos o mais possível, para respeito dos direitos fundamentais e das garantias fundamentais.

Temas finais desta entrevista. Cadeias sobrelotadas, alimentação deficiente nalgumas delas. Como é que se resolve este problema?

Temos um problema grave de população prisional. Temos uma capacidade para 12 600, aproximadamente, e neste momento estamos com 13 900 ou qualquer coisa deste género. Eu diria que já houve pior: em 2008, tínhamos uma capacidade para 8500, penso eu, e tínhamos 12 mil no sistema. Como é que isto se resolve? Temos um problema de população prisional que se resolve, por um lado, a montante e na área do docente (...), ou seja, penso que é preciso que haja estudos que permitam, que auxiliem um pouco e que orientem um pouco a nível da aplicação das penas. E depois pensamos também que há uma percentagem, que já está identificada e que eu diria que tem algum significado, de penas curtas que estão a ser executadas em meio prisional - ou em permanência ou em regimes de prisão por dias livres ou em regimes de semidetenção. E portanto estes regimes, que correspondem a 10% ou 11% da população prisional, são regimes que ocupam, de facto, os estabelecimentos que não permitem programas de reinserção nem de reabilitação. Quer dizer, uma pessoa que vai ao fim de semana para a prisão, obviamente que não é no fim de semana que se vai cumprir um programa de reabilitação, por muito que se queira.

E o que é que propõe mudar aí?

Propomos mudar aqui esse sistema de penas curtas. Repare que a maior parte das penas curtas são penas que são aplicáveis relativamente a delitos menores e, portanto, delitos que não têm uma intensidade de censura social muito grande. Existe uma comissão que foi nomeada, presidida pelo senhor professor Figueiredo Dias, que visa justamente encontrar alternativas. Portanto, que permitam a essas pessoas cumprir as penas fora do ambiente prisional, nomeadamente em casa...

Com pulseira eletrónica...

... com pulseira eletrónica.

Portanto, estamos a falar de crimes como condução com álcool sem grande gravidade...

Condução com álcool, condução sem carta...

... pequeno furto...

... pequeno furto, coisas leves. Quer dizer, coisas que não ponham em causa a paz pública ou que de alguma forma não criem nenhum sobressalto social sobre o sentido que o Estado está a dar às penas.