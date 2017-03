Pub

"Temos um acordo que vale para um mandato. Esse mandato termina em 2019. Na minha opinião só em 2019 - mas isto, na política, nunca se pode ser muito taxativo", diz Augusto Santos Silva

Três ou quatro perguntas rápidas sobre política nacional, para fechar esta entrevista. Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta semana as instâncias executivas da União Europeia. Acha que o Presidente da República ultrapassou poderes presidenciais, como defendeu Vital Moreira?

Não. Não.

O PCP anunciou a apresentação de uma iniciativa legislativa sobre a renegociação da dívida. Qual deve ser a posição a assumir pelo PS no Parlamento, nesta matéria?

Aquela que assumiu. Não acompanhou essa iniciativa. Eu insisto muito neste ponto: não há um problema português de dívida; a Zona Euro, no seu conjunto, tem um problema de dívida, porque não estamos a cumprir o critério de Maastricht de 60%. Temos de encontrar respostas para esse problema, mas Portugal não tem nenhum interesse, nem tem nenhuma necessidade de suscitar unilateralmente a questão da dívida.

Mas se for uma questão a nível europeu, Portugal tem todo o interesse em avançar neste sentido.

Portugal participa ativamente em todas as questões e Portugal é dos países que considera que, hoje, o serviço da dívida, isto é, os juros que se pagam, constituem um fardo desnecessário e excessivo sobre a economia. No caso português representa 4,3%, 4,4% do produto. E nós temos muitos investimentos, outros, a fazer para além disso.

Socialista do Porto, não o incomoda que o PS não tenha uma candidatura própria na capital do distrito?

Não só não me incomoda como defendi que não tivesse. Aliás, o Partido Socialista terá uma candidatura, apresenta uma candidatura, revê-se no trabalho que é realizado...

Apoia uma candidatura e tem lá alguns militantes a fazer parte de...

Sim. O Partido Socialista faz parte do governo local no Porto. Aquilo tem corrido bastante bem. Não sei porque é que não devesse deixar de fazer parte ou deixar de apoiar essa solução.

Com a excelente relação que foi conseguida entre o Presidente e o governo, o PS vai abandonar a ideia de ter um candidato próprio nas próximas presidenciais?

Ainda é muito cedo para falar nas próximas presidenciais. Aliás, qualquer decisão nesse sentido da parte de um partido com a importância do Partido Socialista seria até desajustada, porque significaria desvalorizar a eleição presidencial e nós não devemos desvalorizar eleições. Portanto, a seu tempo falaremos sobre isso.

Mas olhando para este último ano do Presidente, se tivesse de ser tomada uma decisão nesta altura...?

Não, o que eu tenho a dizer sobre isto é: eu leio sempre e ouço sempre com cuidado as palavras do prof. Marcelo Rebelo de Sousa e consta-me que ele reserva uma decisão sobre a sua eventual recandidatura para setembro de 2020.

Portanto, vai esperar para tomar uma decisão. Última pergunta: em relação à coligação, que agora foi constituída no Parlamento, o PS fica preso a ela para as próximas legislativas, mesmo que cada um vá concorrer sozinho, obviamente...?

Não percebi. Coligação que...?

De esquerda: PS, PCP, PEV, Bloco de Esquerda.

Não conheço nenhuma coligação.

O entendimento, se quiser. Não há uma coligação formal, obviamente. Coligação parlamentar, chamo-lhe assim. Um entendimento.

Não. Com franqueza, desculpe lá, há um acordo. Há uma maioria parlamentar formada por quatro partidos independentes entre si.

Certo, não há uma coligação de governo.

Sabe que o ministro dos Negócios Estrangeiros tem de ter muito cuidado com as palavras. [Risos].

Certo. E eu corrijo. O entendimento parlamentar que existe entre o Partidos Socialista e os partidos à esquerda, [o PS] está preso a ele, mesmo obviamente cada um concorrendo sozinho, ou uma coligação mais ao centro, com o PSD com outra liderança, não deve ser descartada para o futuro?

Vamos lá a ver! Nós temos um acordo que vale para um mandato. Esse mandato termina em 2019. Em 2019, na minha opinião só em 2019 - mas isto, na política, nunca se pode ser muito taxativo quando se faz previsões -, haverá eleições legislativas em Portugal e veremos qual é a vontade do povo português. Porque este entendimento também resultou da humildade de partidos políticos, eles todos, que, perante um resultado eleitoral que era muito complexo - o Partido Socialista não foi o partido mais votado...

Encontraram uma solução.

...a direita ficou em minoria -, encontraram uma solução que garantisse estabilidade e mudança de política. A mudança de política que, do nosso ponto de vista, o eleitorado desejou nas urnas.

Certo, mas o que lhe pergunto é se não é expectável que, depois de uma aliança feita à esquerda, se possa ir para eleições sem dizer, não havendo uma maioria, qual é a aliança que se faz no Parlamento?

A grande lição, do ponto de vista político - agora, puramente político -, de 2015-2016 em Portugal é que não havia nenhuma razão para existir o tabu da governação com a esquerda. Essa lição julgo que vai ficar adquirida no sistema político português. O sistema partidário português era um sistema, digamos assim, coxo, porque o partido maioritário à direita, quando não tinha maioria absoluta, facilmente fazia maioria com outro partido - estou a falar do CDS - e à esquerda isso era visto como, quase, logicamente impossível, porque supostamente haveria à esquerda partidos que não fariam parte de um suposto arco da governação. Esse tempo já passou e, portanto, digamos que...

Temos agora dois blocos. Não é possível um terceiro bloco, que é o bloco central?

Não, não temos nada. Não, não temos dois blocos, peço desculpa. O que nós temos é, hoje, as várias forças políticas em Portugal, representadas no Parlamento, não só com a sua legitimidade própria para representar o respetivo eleitorado, que sempre a tiveram, como também todas disponíveis para participar em soluções de governação, coisa que nem todas tinham. E isso é uma revolução mesmo coperniciana no sistema partidário português.

E, portanto, nenhuma delas está excluída para o futuro. Todas as que existirem: o bloco central, o PS-CDS, o PS à esquerda...

O Partido Socialista tem o seu programa. Eu não sou o secretário-geral do Partido Socialista, nem sou do secretariado do Partido Socialista, mas devo dizer que ficaria muito surpreendido se o Partido Socialista não se apresentasse às eleições legislativas com o seu programa e com os seus candidatos.

E é isso que vai acontecer, com certeza.

E depois veremos quais são os resultados, quais são as afinidades programáticas. Agora, esta lição vai para além deste mandato.