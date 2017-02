Pub

Entrevista DN TSF

Como é que avalia o comportamento do Presidente da República no caso da Caixa Geral de Depósitos?

Muito positivamente. Quando o governo tomou posse, a surpresa que o executivo teve e que eu próprio também tive sobre a situação calamitosa em que se encontrava o setor financeiro foi partilhada pelo Presidente da República. Houve grande solidariedade institucional para responder no sentido de que houvesse a possibilidade de melhorar a capacidade de afirmação da banca portuguesa ao nível internacional e de resolver um problema grave, que era a Caixa Geral de Depósitos não ter nenhum programa à sua frente com o acordo da DGComp, da Comissão Europeia e com o acordo do BCE. A situação era de tal maneira grave que o entendimento entre os vários órgãos de soberania foi absolutamente decisivo para que houvesse condições políticas para que as diligências fossem feitas. E o ministro Mário Centeno teve aí um papel também importante, do meu ponto de vista.

Mas não acha estranho que uma fonte do Palácio de Belém tenha dito ao DN uma frase como esta: "Noutras circunstâncias, com maior estabilidade económica e financeira, o Presidente poderia ter ido mais longe, sugerindo ao primeiro-ministro a indicação de outro ministro das Finanças." Isto não transforma Mário Centeno numa espécie de morto-vivo político?

Sabe que, na política, às vezes essas frases passam e depois o que fica, sobretudo no Ministério das Finanças, é a realidade dos resultados. E aquilo que temos hoje em dia é que o país, num ano e com políticas que eram consideradas suicidárias por uma parte do espectro político português, atingiu o défice mais baixo de sempre da história da democracia portuguesa. Segundo as últimas informações dadas pelo ministro Mário Centeno, 2,1%, o que é realmente de tal maneira baixo que eu próprio me interrogo sobre como é que se pode baixar agora no próximo ano, de um défice tão baixo, sem repercussões sociais.

Portanto, é por isso que...

... portanto, aquilo que me parece é que essas afirmações, que não são do Presidente da República, são de fontes de Belém - e o Presidente da República já disse várias vezes que a única fonte de Belém é ele próprio; ele próprio disse ontem que considerava esse assunto estava morto e enterrado, o dos sms e dos e-mails e tal -, demonstram que às vezes há mais papistas do que o Papa, há mais marcelistas do que Marcelo e mais belenenses do que Belém.

Mas o resultado prático não é uma fragilização do ministro das Finanças numa altura sensível?

Bom, é evidente que para o ministro... obviamente que o próprio ministro das Finanças assumiu que algumas das suas ações poderão ter levado a uma certa confusão sobre os objetivos, entre ele e o antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos. Mas não me parece que isso seja uma questão tão essencial para o futuro da Caixa e muito menos para o futuro do país.

O "namoro" entre o Presidente e o governo pode ter sofrido algum tipo de desaire com este episódio da Caixa Geral de Depósitos?

Não tenho essa convicção. Sinceramente, do que eu conheço do relacionamento entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, acho que é um relacionamento baseado, digamos, na verdade e na procura do máximo de transposição da informação. Não me parece que haja estes resultados. Agora, se me está a falar em "namoro" [risos], nos namoros há sempre momentos melhores e momentos piores. Mas eu não vejo isso como um namoro, vejo mesmo como uma solidariedade forte entre dois órgãos de soberania que, para o bem do país, é bom que se mantenham tão unidos como estiveram até agora.

Já sublinhou os bons resultados económicos e financeiros...

E sociais: a queda do desemprego.

A queda do desemprego, que tem efeitos também no Orçamento.

Claro.

Até por isso, não crê que haja aqui erros de gestão política neste caso, erros que poderiam ter sido evitados? O governo não poderia estar, nesta altura, a aproveitar muito mais esta onda de resultados positivos?

Como disse, não sou comentador político, mas isso parece-me uma realidade óbvia, não é? Os bons resultados económicos e financeiros passaram um bocadinho para terceiro plano, comparados com, em primeiro, os sms, em segundo, os e-mails. De quem é a responsabilidade disso? Uma parte será da dificuldade ou erros de comunicação por parte de quem os deveria fazer, outra parte também da própria comunicação social, que gosta mais, possivelmente, de e-mails e de sms do que de bons resultados e boas notícias.