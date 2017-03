Pub

Acompanhe o debate em direto

Hoje é dia de debate quinzenal no Parlamento - e de preparação do Conselho Europeu, logo depois. Com António Costa a partir para Bruxelas a seguir aos dois debates, já se sabe que a banca voltará a ser prato forte na discussão. Depois do caso da sms da Caixa, o PSD promete hoje questionar o primeiro-ministro com as críticas de que tem sido alvo o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.

António Costa vai abrir o debate e prefere falar de "crescimento económico sustentado", o tema escolhido pelo Governo. Mas Passos Coelho avisou ontem que o PSD vai atacar a esquerda parlamentar pelas "declarações abertamente hostis" que BE e PCP, mas também alguns socialistas, têm feito a Carlos Costa.