Acompanhe o debate ao vivo com o DN

O parlamento debate hoje uma petição intitulada "Direito a morrer com dignidade", em que os peticionários defendem que "um Estado laico deve libertar a lei de normas alicerçadas em fundamentos confessionais" e deve, "em contrapartida, promover direitos que não obrigam ninguém" mas que "permitem escolhas pessoais razoáveis".

PSD, BE e PCP manifestaram-se hoje a favor de "um debate aprofundado" sobre o tema, com sociais-democratas a não quererem sequer discutir um referendo antes disso e os bloquistas sem apontarem qualquer data para o seu projeto.

A petição em defesa da despenalização da eutanásia será discutida - mas não votada - no plenário do Parlamento. Acompanhe o debate ao vivo com o DN