Primeiro debate quinzenal depois da venda do Novo Banco

"Políticas sociais" foi o tema escolhido pelo primeiro-ministro, António Costa, para abrir o debate quinzenal de hoje no parlamento, o primeiro desde a venda do Novo Banco.

Além da venda do Novo Banco à Lone Star, os partidos deverão ainda confrontar o primeiro-ministro com outros temas, tendo o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa já prometido voltar a questionar António Costa sobre as reformas de pessoas com 40 anos ou mais de descontos.

