O Governo escolheu a "situação económica e financeira" para tema do debate quinzenal na Assembleia da República com o primeiro-ministro, numa discussão que deverá ser dominada pela polémica dos últimos dias sobre a Taxa Social Única (TSU)

O acordo obtido pelo Governo socialista e parceiros sociais em dezembro na concertação social, à exceção da CGTP, prevê uma subida do Salário Mínimo Nacional para 557 euros - já em vigor - e a descida da Taxa Social Única em 1,25 pontos percentuais.

No entanto, PCP, BE e PEV já anunciaram que irão suscitar a apreciação parlamentar do decreto que o Governo aprovou na segunda-feira sobre a descida da TSU e que o Presidente da República já promulgou. Na semana passada, o PSD anunciou que irá votar a favor dos diplomas destes partidos, o que, na prática, inviabilizaria a descida da TSU.