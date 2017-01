Pub

Mário Soares será sepultado esta terça-feira no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa

As cerimónias fúnebres do antigo presidente da República Mário Soares prosseguem esta terça-feira, com uma sessão solene evocativa de homenagem nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos e o funeral no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Acompanhe no DN.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.