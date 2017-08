Pub

Ataque tornou-se o assunto mais comentado no Twitter a nível mundial

A conta do YouTube da cantora brasileira Pabllo Vittar foi invadida por piratas informáticos, o que está a revoltar milhões de utilizadores. Os fãs dizem tratar-se de um ato homofóbico, já que Pabllo Vittar é uma drag queen.

Os piratas apagaram alguns dos vídeos da cantora e substituíram ainda a imagem de perfil por uma fotografia do deputado federal Jair Bolsonaro sem camisa. O ataque ocorreu entre domingo e segunda-feira, segundo o G1.

O videoclipe da música K.O., que acumulava já mais de 100 milhões de visualizações, foi apagado e foram colocados na conta da cantora vídeos com os títulos Meu Caterpie, uma referência aos desenhos animados Pokémon, e O Cancro (feat. Inês & Bolsonaro).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Muitos saíram em defesa da cantora e o ataque tornou-se o assunto mais comentado no Twitter a nível mundial. Os internautas estão a usar a hashtag "Todos com Pabllo Vittar" para apoiar a cantora e condenar o incidente.

Os hackers fizeram ainda o upload de um vídeo com o título Mansão Loli (Feat Alok & Ivete Sangalo) que mostrava imagens do videoclip Open Bar de Pabllo Vittar mas com um áudio diferente. A música tinha uma letra ofensiva, com referências sexuais e à pedofilia.

A Pabllo Vittar, de 22 anos, está a fazer sucesso no mundo da música da pop no Brasil, acumulando milhares de seguidores nas redes sociais nos últimos meses.

Os vídeos carregados pelos piratas já foram retirados mas, esta segunda-feira à tarde, a conta do YouTube de Pabllo Vittar ainda não tinha recuperado o aspeto normal. A fotografia de Bolsonaro, o pré-candidato às próximas presidenciais do Brasil que já foi acusado de homofobia, continua no perfil de Pabllo e os vídeos apagados ainda não foram recuperados.

Os empresários da cantora disseram à Folha de São Paulo que estão a ser tomadas medidas para resolver o problema.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.