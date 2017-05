| ANDREIA SANTOS VIA FACEBOOK

Antigo futebolista e a namorada foram a Fátima na semana do centenário das aparições

Vítor Baía, o ex-jogador do Futebol Clube do Porto, e a namorada, a nutricionista Andreia Santos, passaram por Fátima poucos dias antes da chegada do Papa Francisco, para canonizar os pastorinhos e assinalar o centenário das aparições.

Nas redes sociais, Andreia Santos partilhou fotografias do casal e desejou aos seguidores uma semana "repleta de força, fé e brilho".

"Com a luz de Fátima, vamos iniciar a semana com toda a Fé para alcançar os nossos desejos!"