Pub

Viola Davis contou com Meryl Streep na cerimónia de atribuição da sua estrela no Passeio da Fama, em Hollywood. A distinção coincide com a nomeação de Davis para Melhor Atriz Secundária nos Globos de Ouro.

Viola Davis é o mais recente nome inscrito na calçada do Passeio da Fama de Hollywood, que procura imortalizar os artistas que se vão notabilizando nas artes. A protagonista da série Como Defender um Assassino contou com a presença da também atriz Meryl Streep para dar o habitual discurso de homenagem.

"Não acredito no que estou a viver neste momento, agora que a Meryl Streep falou na minha cerimónia do Passeio da Fama de Hollywood, com o meu querido marido, a minha linda filha e a minha família", escreveu Davis na sua página de Facebook.

A distinção de Davis coincide com a nomeação da norte-americana de 51 anos para os Globos de Ouro, na categoria de Melhor Atriz Secundária, com o filme Fences, ainda por chegar às salas de cinema portuguesas.

De resto, Viola Davis tornou-se na primeira mulher afro-americana a ganhar um Emmy numa categoria principal, em 2015, com Como Defender um Assassino. "[O filme] As Serviçais também ajudou", começou por dizer a atriz, no seu discurso de aceitação desse galardão. "Mas Como Defender um Assassino foi a coisa que realmente mudou a minha carreira. Está em 158 territórios, em 30 países. Tem sido uma agradável surpresa na minha carreira", confessou.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.