"Qualquer pessoa que diga que a Meryl Streep é uma atriz sobrevalorizada não percebe, obviamente, nada sobre representação", disse Viola Davis na sala de imprensa da cerimónia de entrega dos Bafta, que se realizou no passado fim de semana em Londres. "Ela é uma mestre nesta arte e tem há 40 anos uma profissão muito difícil", acrescentou a intérprete de How to Get Away with Murder.

Donald Trump disse no início de janeiro que Meryl Streep é "uma das atrizes mais sobrevalorizadas de Hollywood", depois de a atriz ter atacado o presidente norte-americano, sem nunca mencionar o seu nome, no discurso na cerimónia dos Globos de Ouro. "Mas quem somos nós? E o que é Hollywood, de qualquer forma? Um monte de pessoas de outros sítios. Hollywood está cheia de forasteiros e estrangeiros. Se corrêssemos com todos, não havia nada para ver, a não ser futebol e artes marciais, que não são bem artes", afirmou Streep.

Na altura, Trump escreveu no Twitter que não ficou surpreendido por ter sido alvo de ataques por parte de "pessoas liberais do cinema".

Viola Davis frisou que Streep é um "ser humano honrado e acessível". "Nunca conheci ninguém que tenha estado ao lado dela e que ela não tenha feito sentir-se uma estrela. É um ser humano humilde, uma mulher graciosa".

Já no sábado, dia 11, Meryl tinha voltado a falar sobre o chefe de Estado norte-americano no jantar da Human Rights Campaign, um grupo pelos direitos das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, no qual foi agraciada com o prémio Ally for Equality Award. "Sim, eu sou a mais sobrevalorizada super premiada e, atualmente, super atacada atriz da minha geração", disse. "Se sobrevivermos a este momento precário e o instinto catastrófico [de Trump] não nos levar a um inverno nuclear, teremos muito a agradecer ao nosso atual líder. Ele ter-nos-á despertado para a fragilidade da nossa liberdade", disse.