Durante uma entrevista à NBC, Victoria Beckham falou sobre os 18 anos de casamento com David Beckham. "Ele é um marido incrível e um pai fantástico", assegurou.

Ao fim de 18 anos de casamento, do qual nasceram quatro filhos, Victoria Beckham não hesita em assegurar que o seu amor pelo marido, David Beckham, permanece inabalável.

"Ele é a minha alma gémea. Complementamo-nos, verdadeiramente, um ao outro. É um marido incrível e um pai fantástico. Inspira-me todos os dias. Não apenas pela forma como age com as crianças, mas também como me trata. Temos sorte de nos termos um ao outro", reconheceu a estilista e ex-Spice Girl, ao programa Today, da estação NBC.

Dedicados aos filhos, os Beckham fazem questão de estar presentes nos momentos fulcrais e de os apoiar, sobretudo na educação. "Eles esforçam-se muito na escola. Sabem que devem fazê-lo. Estamos atentos às suas notas e vamos sempre às reuniões de pais", garantiu a britânica de 42 anos.

A conversa passou ainda pela sua carreira como estilista e pela possibilidade de uma reunião das Spice Girls, algo que Victoria refutou. "Não haverá nenhuma reunião porque quando atuámos nos Jogos Olímpicos [em 2012], foi fantástico e celebrámos tudo aquilo que conquistámos". Mas deixou uma ressalva: "Ainda falo com todas elas [Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton e Geri Halliwell]. Somos muito próximas, mas temos de saber quando devemos seguir em frente."

Victoria e David Beckham são pais de três meninos - Brooklyn, de 18 anos, Romeo, de 14, e Cruz, de 12 - e de uma menina - Harper, de cinco anos.