De passagem pelo Camboja, Angelina Jolie mostrou à BBC como se cozinham escorpiões e tarântulas, provando de seguida as iguarias na companhia dos seus filhos

De visita ao Camboja na companhia dos filhos, para promover o filme First They Killed My Father, sobre o genocídio no regime dos Khmer Vermelhos, Angelina Jolie mostrou à BBC que é aventureira no que toca à sua dieta. A estação pública britânica filmou a atriz de 41 anos a cozinhar e comer alguns petiscos locais, como escorpiões e tarântulas, na companhia dos filhos.

"A primeira vez que experimentei [este tipo de gastronomia] foi na minha primeira visita [ao Camboja]. Começas com insetos e uma cerveja e depois sobes para o escalão das tarântulas", frisou, bem-humorada, Angelina Jolie à repórter da BBC, que partilhou parte do momento no Twitter.

O vídeo mostra que as crianças de Jolie e Pitt também não tiveram receio de experimentar os petiscos feitos pela mãe, que a dada altura, enquanto come um escorpião, frisa: "É difícil de mastigar", revela.

Foi também durante esta viagem ao Camboja que Angelina falou pela primeira vez numa entrevista sobre o divórcio de Brad Pitt, adiantando que, apesar de terem passado por um "momento difícil", "serão sempre uma família".