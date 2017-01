Pub

Em setembro, o príncipe deverá mudar de escola e passar a frequentar a mesma que o pai e o tio frequentaram

O príncipe George deverá mudar de escola em setembro. A imprensa inglesa avança que o menino, agora com quatro anos, deverá passar a frequentar a Escola Wetherby, em Londres, onde a matrícula custa 7500 euros/ano e o uniforme mil.

Nos últimos dias surgiram várias notícias acerca da alegada intenção dos duques de Cambridge de se mudarem de Norfolk para Londres. William e Kate Middleton terão decidido estabelecer-se no Palácio de Kensington e terão escolhido a escola Wetherby, em Nothing Hill, para o príncipe George, que atualmente frequenta uma creche em Norfolk, estudar de setembro em diante.

De acordo com o site oficial da escola, o uniforme completo é constituído por um vasto leque de peças, desde o casaco, à gravata, passando pelos calções, meia, sapatos, pullover, camisa, camisola. Isto para o Inverno, porque há o uniforme de verão e ainda o equipamento de ginástica.

Cada peça é fornecida por um único fabricante e as encomendas são feitas no site. No total, os pais deverão gastar cerca de 900 libras (mil euros) no uniforme de George. O blazer, por exemplo, custa 97 libras (111 euros).

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.