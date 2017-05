Pub

Restaurante canadiano recebeu a visita do famoso ator após lhe ter oferecido comida de borla

Um restaurante em New Westminster, Canadá, fez uma proposta ao ator Liam Neeson que este não conseguiu recusar.

A Big Star Sandwich Company descobriu que o ator estava na cidade a filmar a longa-metragem Hard Powder, um filme sobre um homem que procura os traficantes de droga que lhe mataram o filho.

O restaurante colocou então um sinal na rua, à porta, que dizia: "Liam Neeson eats here for free" (Liam Nesson come aqui de borla) e o ator de 64 anos não resistiu à oferta.

Entrou no restaurante e perguntou: "onde está a minha sanduíche?".

Neeson posou ainda para algumas fotos, mas levou a refeição que lhe foi oferecida para comer noutro local, conforme conta a CNN.

Alex Johrden, porta-voz do restaurante, afirmou que espera que o ator volte ao estabelecimento, já que o restaurante aproveitou para dar a uma sanduíche o nome de Neeson.