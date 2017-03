Pub

O funeral de George Michael aconteceu esta quarta-feira em Londres, três meses depois de uma morte súbita aos 53 anos

O funeral do intérprete do tema "Faith", que morreu a 25 de dezembro do ano passado de causas naturais, ocorreu hoje no cemitério de Highgate, em Londres, numa cerimónia "privada". "Família e amigos próximos" reuniram-se uma última vez para despedirem-se do cantor britânico.

A informação é confirmada pela BBC, que teve acesso ao comunicado emitido pela família de George Michael. Na mesma nota, os familiares do artista agradecem, ainda, "aos fãs de todo mundo pelas muitas mensagens de carinho e apoio" e pedem "respeito" pela sua privacidade para que possam viver as suas vidas "longe de qualquer intrusão dos media".

No início do mês de março, a investigação à morte do cantor, aos 53 anos, foi dada como terminada. George Michael sofreu uma cardiomiopatia dilatada (que impede o bombeamento eficaz de sangue para o corpo) com miocardite (inflamação do miocárdio) e fígado gordo (acumulação de gordura nas células do fígado), informou, na altura, Darren Salter, o médico legista responsável pela autópsia do artista.