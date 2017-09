Pub

Português em destaque na CNN devido ao projeto "violino nos sítios mais improváveis"

Nuno Santos leva o seu violino para todo o lado. Literalmente. Contudo, o facto de gostar de música, mas também de atividades como surfar e subir altas montanhas, e querer fazer tudo de forma praticamente perfeita torna a situação mais complicada. A solução, para Nuno, no entanto, foi simples: juntar tudo.

Assim, o português toca violino nos sítios mais improváveis, seja no topo de montanhas ou, mais uma vez literalmente, na crista da onda.

Em destaque na CNN, Nuno explica: "A música e o desporto sempre fizeram parte da minha vida. Desde que tenho cinco anos". Natural da Nazaré, a água sempre esteve perto e, como o próprio diz, o facto de ter o mar "no seu quintal" ajuda ao treino.

Depois de subir às mais altas montanhas da América do Sul, há cerca de dez anos, o projeto "violino nos sítios mais improváveis" nasceu.

Sobre o desafio de tocar violino enquanto faz surf, diz que "é um esforço que exige o melhor fisicamente e psicologicamente". "É algo que me ajuda a conhecer-me melhor", acrescenta.

"Ao mesmo tempo, faz-me perceber qual é o balanço entre a confiança e a humildade, entre o esforço e a paciência, e a não ter muitas expectativas, independentemente do empenho que coloquei no processo", diz também.

Professor de formação, na área do desporto, Nuno Santos perdeu a fé no sistema de educação, como explica a CNN, e virou-se então, novamente, para a paixão pela música. Quer no surf, quer na música, o nível que Nuno pretende manter exige que se dedique às atividades de forma profissional.

"Apesar de não ter receitas diretas, a reputação que ganhei ajudou-me a relançar a minha carreira como músico. O meu projeto para os próximos anos é tocar violino nas montanhas mais altas dos sete continentes, e surfar as maiores ondas dos sete mares. Mais fácil falar do que fazer, mas sei que chegarei lá. O espaço é o limite", frisa.