Kim Kardashian revelou que a psoríase com a qual luta desde 2010 se alastrou ao rosto. A doença de pele ter-se-á agravado na sequência de situações traumáticas como o assalto de que foi vítima em Paris.

A doença de pele autoimune com a qual Kim Kardashian luta há seis anos tem estado a piorar. Foi a própria que o revelou nas redes sociais, numa publicação em tom de desabafo com os fãs.

"Esperem, por que é que agora tenho psoríase na cara?", escreveu, no Twitter. O agravamento da doença crónica surge na sequência de vários eventos traumáticos na vida da empresária de 36 anos, entre eles o assalto violento de que foi alvo em Paris, França, e o internamento do seu marido, Kanye West, por esgotamento nervoso.

A psoríase foi-lhe diagnosticada em 2010, aquando de uma visita ao dermatologista num episódio do reality show Keeping Up With The Kardashians. As primeiras manchas surgiram nas pernas e Kim, na altura, tentou disfarçá-las com maquilhagem. No ano passado, admitiu que "finalmente aprendeu a viver" com o seu "grande defeito".

As primeiras manchas surgiram nas pernas

Na sequência deste mais recente post, os fãs vieram reconfortá-la, demonstrar apoio e até recomendar produtos para atenuar os efeitos da doença.

