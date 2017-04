Pub

Modelo relembrou o pai que foi para os Estados Unidos como refugiado

A modelo norte-americana Bella Hadid é a capa do próximo número da revista Porter e falou nesta publicação abertamente sobre religião e a ligação à família.

Filha do milionário palestino-americano Mohamed Anwar Hadid, Bella conta que o pai chegou aos Estados Unidos como refugiado e sempre foi um homem muito religioso que ensinou os filhos a seguir o islão.

Ele sempre rezou connosco. Tenho muito orgulho em ser muçulmana

Para a modelo de 20 anos, as decisões de Donald Trump de banir a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de certos países muçulmanos tiveram um cunho pessoal.

"O meu pai era um refugiado quando chegou à América, então é um assunto que nos diz muito, para a minha irmã, para o meu irmão e para mim", disse Hadid, segundo o Telegraph.

Bella, os irmãos e a mãe participaram, em Nova Iorque, numa das marchas contra estas medidas de Trump e contra o muro na fronteira com o México. Na manifestação No Ban No Wall, a família Hadid levou um cartaz que dizia "somos todos humanos".

Bella aproveitou a entrevista para relembrar o público que, apesar de ser parecida à irmã Gigi, as duas não são gémeas.

"As pessoas pensam que somos a mesma e que começamos a trabalhar ao mesmo tempo mas estou dois anos atrás dela", disse a modelo. "Ainda tenho um longo caminho a percorrer para a apanhar".

As duas irmãs têm em conjunto mais de 41 milhões de seguidores no Instagram. Bella já desfilou no New York Fashion Week e posou para campanhas de marcas como Fendi, Moschino e DKNY.

